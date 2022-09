Se acercan las fiestas para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México y varias alcaldías de la Ciudad de México están listas para celebrar en grande con grandes músicos que darán vida a las explanadas y alamedas de la capital.

En el corazón de la CDMX, el Zócalo capitalino, miles de mexicanos se reunirán para acompañar a dar el grito al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, como antesala del tradicional acto patrio, podrán quedarse los asistentes a disfrutar de la música de Los Tigres del Norte. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana informó que está prohibido asistir al evento con bebidas alcohólicas.

Lee también: ¿En qué alcaldías habrá Ley Seca el 15 y 16 de septiembre?

Una de las alcaldías que más impresionó a los internautas, quienes han reaccionado positivamente en redes sociales, fue Venustiano Carranza, pues el cartel que presentó tiene a grandes músicos de todos los gustos, entre ellos el famoso grupo de rock, Moderatto, también estará presente El Mimoso, La Sonora Dinamita, Calo, Adan Romero y más atracciones.

La Miguel Hidalgo también provocó varios comentarios positivos tras el anuncio de su cártel para las fiestas patrias, en las que se espera la presencia del famoso cantante El Bebeto, de la Sonora DNMT, un espectáculo de Danza Folclórica Grupo Itlatiuh, Alejandro Primo y Erick Zepeda y el Mariachi Santa Cecilia.

En la cuenta oficial de Twitter de la alcaldía Benito Juárez, la demarcación compartió un video en el que anunció la presentación del famoso conjunto, La Sonora Santanera, quienes hicieron un llamado a la población a dar el grito con ellos.



“Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva a…”

Dar el grito con la @SantaneraMx ¡Nos vemos este 15 de septiembre a partir de las 17:15 hrs.! pic.twitter.com/qK4GGTufjJ — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 6, 2022

Lee también: Mauricio Tabe invita al evento ¡Viva Miguel Hidalgo! para el 15 de Septiembre

¿Estás listo para vivir nuestro Grito de Independencia? Te invitamos a celebrar juntos a nuestro país con #VivaMH, no te puedes perder el gran evento que tenemos para ti, habrá verbena, mariachi, música y mucho más. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/VYos31r3VN — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 9, 2022



Quien desde agosto ya había anunciado su presencia en el grito de Independencia fue el cantante Maelo Ruiz, autor de éxitos tales como “Te va a doler” y “Si volvieras a mí”, él se presentará en la Gustavo A. Madero.

Otro cartel llamativo fue el de la alcaldía Azcapotzalco, que contara con la presencia de César Salaz, ex vocalista de grupo Niche. Asimismo, estará presente el Grupo Kcamaro, un imitador de Juan Gabriel y un espectáculo de rock and roll Locked Out Of Heaven.

Grandes personalidades se presentarán en Magdalena Contreras, tales como El Mimoso, Grupo Niche y Los Cadetes de Linares.



¿Ya están listos para celebrar el Grito de Independencia en La Explanda de La Alcaldía? Acompañanos a dar el Grito y a disfrutar de: El Mimoso

Grupo Niche

Los Cadetes de Linares

Y mucho más... ¡Viva México!

¡Viva La Magdalena Contreras! pic.twitter.com/JStusBZ7KL — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) September 10, 2022

Iztacalco tendrá al músico Alan Pineda, dos grandes cantantes Pastora Reyes y Erika Cravioto, a los Típicos de la Salsa y al Grupo Manía del Swing.

Tlalpan lucirá con Toño Lizárraga, grupo La Típica (orquesta de salsa), el Mariachi del Divo Alma de Juárez y la Orquesta JG, y la Camerata de Tlalpan.

Xochimilco cerrará su celebración con el cantante Efrén David y antes tendrá una gran orquesta y un popular mariachi.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afc/acmr