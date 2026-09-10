Tlalnepantla, Méx.— La intensa lluvia que cayó la tarde de ayer dejó afectaciones en vialidades como Periférico Norte y José López Portillo.

En el bajopuente de Perinorte, zona que conecta hacia la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla, se registró una inundación donde al menos un auto quedó varado.

En la Unidad Habitacional Niños Héroes, que colinda con la colonia Ejidal San Isidro, en Cuautitlán Izcalli, donde se ubica la presa de El Ángulo, el agua rebasó el nivel de banquetas.

El servicio de la Línea 2 del Mexibús fue interrumpido a la altura de Chilpan, en La Bandera y Ciudad Labor, en Tultitlán.

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