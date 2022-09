Llueve en Zócalo y 9 alcaldías de CDMX previo a ceremonias y fiestas del Grito de Independencia

Una ligera lluvia se registra este jueves en el Zócalo y nueve alcandías de Ciudad de México, previo a las diversas ceremonias y fiestas que se realizarán en las demarcaciones como parte de los festejos del Grito de Independencia.

Las personas que se encuentra en el Zócalo capitalino comienzan a refugiarse previó al Grito de Independencia y el concierto de Los Tigres del Norte.

Con paraguas, impermeables y hasta con bolsas, las personas buscan regusradarse para no mojarse, incluso algunos buscan negocios abiertos para esperar que la lluvia se detenga.

No obstante, las capitalinos y turistas de otros estados del país siguen llegando por los diversos accesos localizados a un costado del primer cuadro de la plancha del Zócalo capitalino.

Aunque hay una recomendación de no ingresar con paraguas para no afectar la visibilidad durante el concierto, está medida no se ha respetado.

Al igual que el uso de cubrebocas en todo momento, ya que hay cientos de personas sin utilizarlo.

Llueve en 9 alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que se registra lluvias ligeras en nueve alcaldías esta tarde.

Se trata de Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Y pronosticó que conforme avance la tarde se incrementará el potencial de lluvias.

