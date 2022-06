Llaman a medios públicos aprovechar aumento de interés de las empresas en medios digitales

Toluca, Méx.- Rodrigo Jiménez Solomón, director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, señaló que el 60% del presupuesto de publicidad de las grandes empresas hoy está en los medios digitales, y hace cinco años era solo el 20%, por lo que llamó a los directores de los medios públicos del país a aprovechar esta alternativa y capitalizar con sus contenidos.

Al dictar la conferencia magistral La Televisión Pública como Opción de Mercado, durante el primer congreso Los Medios Públicos en La Era Digital, dijo que deben descubrir qué deben hacer, si es necesario cambiar la narrativa de su contenido o hacia dónde conducir los programas, si deben hacerlo millenials o es un momento multigeneracional, con la finalidad de capturar a las audiencias y generar recursos.

Señaló que la meta del Congreso es que los especialistas les ayuden a mejorar la producción, a la par mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero generar ingresos para los medios públicos, ya que legal y administrativamente está probado que pueden captar recursos.

Jiménez Sólomon cuestión por qué el sistema público no genera suficientes ingresos propios, por qué depende de los egresos de los estados y sus gobiernos, por qué estar en negociación con los Congresos si tienen a las audiencias de los medios digitales.

"La gente que nos ve y nos escucha supera los 4 millones de personas, a cualquiera debería parecerle atractivo anunciarse con nosotros. Si bien algunos sistemas quieren cabildear y lograr reformas, los medios comerciales piden no competir, porque jugamos con otros escenarios, pero los medios digitales abren una brecha que debemos aprovechar porque tenemos reglas específicas, no podemos comercializar si nos sentamos con Femsa o Bimbo, dicen: qué padre proyecto, pero si no puedo decir una promoción al aire no me interesa", agregó.

Por lo anterior, acotó, hay una oportunidad sustancial, porque dejando de lado el camino administrativo para conseguir recursos, es posible que estos medios hagan uso de las plataformas digitales, porque no es el uso de una concesión pública.

"Si monetizo, puedo vender y decir lo que quiera. Habrá quien esté de acuerdo, pero la realidad legal es que se puede", apuntó.

Reiteró que en México 80 millones de personas tienen teléfonos móviles, y que la mayoría de la gente tiene televisión abierta y medios digitales, de modo que si ya saben que legalmente lo pueden hacer, y si los grandes medios comerciales del mundo lo han intentado, escuchemos si nos sirve hacer formatos para radio y televisión.

Osvaldo Pulido Aguirre, director de Administración y Finanzas, mencionó que estos sistemas pueden obtener recursos financieros bajo la modalidad de recursos propios, es decir, obtener recursos financieros no del subsidio federal o estatal, sino a través del aprovechamiento de recursos humanos, financieros y materiales.

Por ejemplo, a través de diferentes metodologías administrativas y financieras, es el caso del arrendamiento de cabinas de radio, unidades móviles, foros, el estudio televisivo, que puede incluir fierros cámaras, iluminación, hasta la inclusión del personal especializado. Además, de la venta de contenidos radiofónicos y televisivos, es decir, los organismos públicos pueden seleccionar programas de manera que sean vendidos temporal o permanente a empresas públicas y privadas, así como la producción de programas con la venta de patrocinio.

Asimismo, en particular los recursos financieros emanados, derivado de la venta de publicidad a través de medios de comunicación o plataformas digitales y llamó a romper paradigmas para la captación de recursos financieros a través de los medios digitales que permitan a los organismos televisoras y radiodifusoras, direccionar esfuerzos.





apr/acmr