Llaman a denunciar discriminación en parque La Mexicana

Ante las denuncias de discriminación que se han presentado en el parque La Mexicana, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, pidió a las víctimas denunciar, ya que es un lugar público, por lo que nadie debe ser juzgado por su vestimenta o preferencias sexuales, incluso por tomar fotografías o por pasear a su mascota.

“Son muchas quejas las que hemos tenido en las últimas fechas y sin duda la autoridad de la alcaldía está molesta porque no es el espíritu con el que se construyó el parque, ya habrá que hacer una revisión muy puntual porque esto va en perjuicio de los ciudadanos”, dijo el edil en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por lo anterior, el alcalde hizo un llamado a la administración del parque, ya que son los que dan las instrucciones de cómo deben actuar la seguridad privada, pues deben tener claro que es un espacio público, aunque haya una concesión de los locales que se encuentran en el interior.

“Hay cierta actividad de discriminación y clasismo hacia los asistentes; sin embargo, estas acciones se han tornado más violentas porque no permiten, por ejemplo, que las mujeres utilicen cierta ropa, y hubo una manifestación, y los casos siguen”, mencionó el alcalde.

Rubalcava pidió a la población que denuncie los casos de discriminación y concluyan el proceso, ya que los administradores del parque tratan de persuadir a las víctimas de hacerlo.

Además, el edil de Cuajimalpa pidió a los integrantes del fideicomiso del parque La Mexicana para que puedan acercarse a la alcaldía para que se pueda atender caso de discriminación puntualmente, pero también para que no cobren por el uso y aprovechamiento del lugar.

“Incluso es un delito cobrar por el uso y aprovechamiento de espacios públicos cuando la autoridad no está recibiendo una parte proporcional o no se pagan los derechos, ya que se realizan un sinnúmero de cobros que no están contemplados en la ley, incluso se debe investigar para saber si no hay un delito por esta dinámica”, aseveró Ruvalcaba.

EL UNIVERSAL publicó este domingo que una serie de denuncias se han registrado por presunta discriminación en el interior del parque ubicado en Cuajimalpa, ya que personal de seguridad impide que las personas tomen fotos, incluso les piden que se retiren del sitio por su vestimenta que usan.

Aunque la mayoría de las denuncias ocurrieron durante 2021, esta tendencia se ha mantenido este año. Justamente el 21 de junio, a un joven se le impidió el ingreso por llevar tres mascotas, según denunció a través de un video en sus redes sociales.