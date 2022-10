Llama a ser respetuosos en el informe

Con motivo de su Cuarto Informe que rendirá este viernes en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que será respetuosa ante los posicionamientos que emitan los diputados locales, por lo que espera que sea recíproco.

“Nosotros vamos a ser respetuosos y espero que sea de la misma manera, nosotros siempre hemos sido respetuosos, el tema de denuncias que se presentan no es un asunto político, sino es un asunto penal de violación a alguna ley”, comentó.

En conferencia, indicó que están por enviar una reforma a la Ley de Educación para que se reconozca de mejor manera el derecho a la educación, así como una iniciativa para convertir la Universidad de la Salud y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en organismos descentralizados de la administración pública.

También alista la propuesta para poner orden al cableado de la capital, sobre todo la fibra óptica, y vaya por el subsuelo.

Recordó que fueron remitidas un paquete de iniciativas para reducir de 50 a 15 el número de trámites para abrir restaurantes, pues fue el sector que más resultó dañado por la pandemia.

“En algunos casos se está proponiendo [centralizar trámites] tenemos muchísimas quejas de solicitudes que se hacen a las alcaldías que no son resueltos y se está proponiendo que sea digital y transparente, de tal manera que no quede en alguna de las alcaldías, pero no viola ninguna ley en particular. Son esencialmente negocios para restaurantes, no estamos hablando de edificios ni mucho menos”, señaló.

“Todos los alcaldes están invitados”

La jefa de Gobierno continuó visitando las alcaldías como parte de su Cuarto Informe. Ayer acudió a Magdalena Contreras, donde estuvo acompañada por el alcalde priista Luis Gerardo Quijano. “Estamos muy contentos de poder escuchar todos los logros y éxitos que ha tenido este gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. (...) No importan los colores, sino importa el trabajo que damos con los vecinos”, señaló el edil.

Más tarde, la mandataria se trasladó a Benito Juárez, donde no estuvo presente el alcalde panista Santiago Taboada.

“Todos los alcaldes y alcaldesas están invitados... sin importar el partido político, uno tiene sus diferencias, pero uno gobierna para todos y para todas. Aquí invitamos al alcalde y él tomó la decisión de no venir”, comentó desde el escenario, mientras se registraron abucheos hacia el edil, pero Sheinbaum los detuvo: “No lo dije para que falten al respeto”.

En compañía de los secretarios de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Díaz de León, la jefa de Gobierno aprovechó para comentar que hay vecinos que le han dicho que en la pasada administración de la demarcación se registraron permisos a obras de edificios.

“(...) Ya está investigando la Fiscalía General de Justicia y se tiene que hacer justicia en ese caso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, señaló.