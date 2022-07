“Pensé que iba a estar más llena”, comentó Estéfano Yurques, usuario del Metro que debido al cierre total de 12 estaciones de la Línea 1, desde ayer comenzó a usar como ruta alterna para llegar a su trabajo la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que va de Pantitlán a Politécnico.

Señaló a EL UNIVERSAL que decidió usar el Metro y no el servicio paralelo de RTP para evitarse el tránsito vehicular de la zona.

“Decidí usarla por el cierre de la Línea 1. Me subo en Pantitlán, llego a Oceanía y trasbordo a San Lázaro, que es mi destino. Es un poquito más lento por el trasbordo. Sí me queda el RTP, pero sinceramente creo que es más rápido el Metro por el tráfico o algo así, y aparte me queda aún más cerca de la oficina. Uso esta línea por comodidad y rapidez”, contó.

Indicó que esta línea amarilla ha sido eficaz para trasladar a los usuarios y se dijo sorprendido por la poca cantidad de personas que la usan.

“Veo la línea libre y siento que está siendo eficaz para trasladar a tanta gente. Pensé que iba a estar más lleno, la verdad. También me queda el Metrobús, pero supongo está más lleno que aquí”, relató.

Pocos usuarios usan la Línea 5

Durante un recorrido por esta línea, se pudo comprobar los dicho por las autoridades del Metro de que pocos usuarios la están viendo como una alternativa de movilidad.

A las 8:00 horas muy pocas personas llegaban a la estación Pantitlán, de hecho los convoyes lucías semivacíos, prácticamente al 25% de su capacidad total.

Del lado opuesto había más usuarios que iban en dirección a Politécnico, pero no se observaron tumultos, empujones o aglomeraciones.

De hecho, los únicos vagones que lucían con personas de pie eran los de en medio, pero los de atrás lucías con varios asientos disponibles.

En el resto de las estaciones se vivía una situación simular, no había personas excepto en las estaciones de correspondencia como Oceanía, Consulado y la Raza.

Ayer el director del Metro, Guillermo Calderón invitó a los usuarios a usar la Línea 5, pues lucía con baja afluencia.

“En la Línea 5 es una buena opción y tuvo ocupaciones bajas. Invitamos a nuestros usuarios que prueben la opción de llegar al centro vía Línea 5, combinación con Línea B. Es una opción rápida y no invierte más tiempo de lo que harían por la Línea 9 o por la Línea 1 misma. Entonces es una buena opción, estaremos invitando a nuestros usuarios mañana que la prueben para que en estos primeros días decidan y consideren sus óptimos traslados, sus óptimos tramos de viaje”, señaló.



