El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y el director general del Metro, Guillermo Calderón, invitaron a los usuarios afectados por el cierre de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que utilicen la Línea 5 (Politécnico-Pantitlán), pues es una buena opción para trasladarse y por la mañana tuvo poca afluencia.

En conferencia de prensa, explicaron que esta línea amarilla, combinada con la Línea B, es una opción rápida para llegar al centro de la capital.

“En la Línea 5 es una buena opción y tuvo ocupaciones bajas. Invitamos a nuestros usuarios que prueben la opción de llegar al centro vía Línea 5, combinación con Línea B. Es una opción rápida y no invierte más tiempo de lo que harían por la Línea 9 o por la Línea 1 misma. Entonces es una buena opción, estaremos invitando a nuestros usuarios mañana que la prueben para que en estos primeros días decidan y consideren sus óptimos traslados, sus óptimos tramos de viaje”, señaló Calderón.

Y añadió: “La Línea B, que es el complemento en Oceanía, Línea 5 a Oceanía, Línea B al centro de la ciudad; intervalos de cuatro minutos también con ocupaciones satisfactorias”.

Ocupación máxima Línea 9

Asimismo, el director del Metro indicó que la estación Pantitlán de la Línea 9 (Tacubaya-Pantitlán) tuvo una ocupación máxima en los andenes de 90%, pero se logró desahogar sin inconvenientes.

Por último, indicó que estas dos líneas tuvieron entre un 20 y 30% de usuarios más.

Al respecto, el Secretario de Movilidad coincidió en que la Línea 5 es una buena opción para los traslados desde o hacia Pantitlán.

De igual forma, invitó a los usuarios a ver otras alternativas con las 10 unidades de Mexibús que se habilitaron sobre Eje 1 Norte.

Asimismo, indicó que otra buena opción que pueden usar las personas es tomar la ruta emergente de Hidalgo a Pantitlán del Metrobús, la cual tiene un trayecto de 45 minutos. O usar los RTP que cubren la ruta Balderas Pantitlán.

En este sentido, Lajous recalcó que no se hará un doble pago por trasladarse en Metro y RTP, gracias a la Tarjeta de Movilidad Integrada.

“Es importante usar la Tarjeta de Movilidad Integrada, que permite el transbordo gratuito. Si tú te subes al Metro con tu Tarjeta de Movilidad Integrada, cuando te subes al RTP ya no se te vuelve a descontar; si tú te subes al RTP con tu tarjeta, cuando te subes al Metro, ya no se vuelve a descontar, es decir, no hay pago doble si se usa la Tarjeta de Movilidad Integrada”, subrayó.

Cabe recordar que la Línea 9 del Metro ofrece un servicio con 26 trenes, y su intervalo de paso es de dos minutos con 10 segundos; en tanto, la línea 5 cuenta con 14 tres y su afluencia es de cuatro minutos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr