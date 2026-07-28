Tras su lanzamiento en 2025, el Gobierno capitalino confirmó que el trámite de licencia permanente de conducir acaba este 2026, por lo que el registro para obtenerla sólo estará disponible lo que resta del año en curso.

Así lo confirmó el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, quien invitó a la población a aprovechar este beneficio en lo que queda del año, toda vez que para 2027 ya no estará disponible.

“Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente, porque va a quedar vigente durante este año y estamos ya en los últimos meses de la licencia permanente. Entonces, invitamos a tramitar la suya durante este año”, dijo.

En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario comentó que hasta ahora, se han emitido más de 2 millones de licencias permanentes en la capital del país, pues resaltó que ha sido un programa exitoso.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el programa de regularización fiscal se extenderá hasta septiembre próximo.

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