Lía Limón denuncia que grupo de golpeadores en evento de Día de Reyes fue coordinado por Batres

Ante las agresiones por parte de un "grupo de golpeadores" en un evento de Día de Reyes que tuvo lugar en la colonia Tlapechico este domingo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que este acto fue coordinado por Secretario de Gobierno, Martí Batres.

"Un grupo de golpeadores coordinados por Morena se presentaron en Tlapechico en un evento que estábamos con cientos de niñas y niños festejando el día de Reyes para agredirnos", acusó.

En ese sentido, Limón reprobó el hecho y responsabilizó al partido político Morena y al secretario de Gobierno, Martí Batres.

"Repruebo este hecho a grupos de Morena, coordinados por el secretario de Gobierno, Martí Batres, a quien no le importó poner en riesgo a cientos de familias", indicó en un video que publicó en su cuenta de Twitter.



Hoy golpeadores de @PartidoMorenaMx nos agredieron en un evento en Tlapechico sin importarles que había cientos de niñas y niños festejando con los Reyes Magos. Es inadmisible la irresponsabilidad de autoridades y grupos de Morena, encabezados por @MartiBatres. Y sí #esClaudia. pic.twitter.com/3tCU7Bzg03 — Lía Limón García (@lialimon) January 9, 2023

Al respecto, este lunes, Martí Batres se deslindó del hecho y pidió a la alcaldesa que no lo meta en sus líos.

"No, nos meta en sus líos. Somos ajenos por completo a su conflicto con habitantes de Tlapechico. No es la primera vez que usted actúa de forma violenta. No es la primera vez que usted calumnia. Es su estilo. No somos culpables de su incompetencia. No abuse. No mienta", indicó en su cuenta oficial de Twitter.

Foto: Recopilación EL UNIVERSAL

Mientras tanto, la alcaldesa Lía Limón le respondió a Martí Batres al asegurar que ha protegido una invasión ilegal de una barranca de valor ambiental, ya que ha impedido que la policía la recupere y que su hermana Valentina Batres impidió que se aprobará un punto de acuerdo en el Congreso local.

El secretario de Gobierno aseguró que la dependencia a su cargo no tiene a su cargo la policía local, y aseguró que Lía Limón es alcaldesa ausente.



El que miente es usted, los videos son contundentes, son porros que mandó a su estilo ya conocido, y que tenemos identificados. Es un irresponsable por poner en riesgo a más de 400 niños. Su trabajo es garantizar la gobernabilidad, no confrontar a los alcaldes, hágalo o renuncie. https://t.co/cZx3JQXsZ1 pic.twitter.com/Z7duHHa7gi — Lía Limón García (@lialimon) January 9, 2023

