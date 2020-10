La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, reconoció que integrantes del grupo delictivo de Lenin Canchola se acercaron a ella para poder operar en la demarcación.

"No tenemos pactos con nadie. A principios quisieron acercarse para llevar el mismo sistema: 'nosotros no los tocamos y podemos hacerles el trabajo que ustedes gusten'. No pactamos con delincuentes y esa es la línea, lo que cueste", comentó.

Sansores expusó que denunció esta oferta y que ha dado la información con la que cuenta para que se haga la investigación, que —aseguró— ha sido muy cuidadosa y ha logrado dar golpes sin ocurrencias.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia capitalina informara sobre la utilización de vehículos oficiales de la alcaldía Cuajimalpa en la operación de la banda de Lenin Canchola y se detuviera a funcionarios públicos de esa demarcación involucrados en la operación del grupo delictivo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que se actuará contra cualquier servidor público que esté involucrado en actos de corrupción y colusión.

Sheinbaum recalcó que su gobierno no establece ningún pacto criminal con nadie.

Al cuestionarle sobre si el alcade de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, sabía lo que ocurría con los servidores públicos que fueron detenidos el viernes, respondió que ya "lo dirán las investigaciones".

