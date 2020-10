Tras las acusaciones de que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, dejó su cargo para competir por la gubernatura de Campeche, ella misma asegura que son malas intenciones para desestabilizar la demarcación, pero no descartó la posibilidad de buscar la candidatura de ese estado.

"Finalmente las cosas caen por su propio peso y el trabajo se demuestra, así que no nos preocupa y en su momento lo vamos a analizar y tomar una decisión", dijo la alcaldesa.

"Gracias por sus buenas intenciones, sus simpatías, pero si les puedo decir, esto tendrá que pensarse, no ahora, no son los tiempos todavía... no dejamos de atender los asuntos de pandemia y es una infamia de que no estemos en la alcaldia ni un día, ni un minuto, hoy se han prolongado los horarios de trabajo por la pandemia", dijo tras participar en la inauguración del Centro de Telemetría de la alcaldía que encabezó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al cuestionarle a la jefa de gobierno sí solicitará la renuncia de los funcionarios que decidan ir por una candidatura o se esperará a los tiempos que establezca la ley, comentó que acatarán la ley, pero consideró que no se pueden hacer las dos cosas.

"Yo creo que son los tiempos que establezca la ley y obviamente aquella persona que desee dejar su puesto, su encargo como servidor público, por legítimamente querer una candidatura, pues si tiene que tomar una decisión, porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso no solamente es por ley, sino, por convicción, entonces tendrá que dejar su lugar y tener que hacer sus respectivas campañas", comentó.

El pasado 8 de octubre, el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, llamó a la Alcaldesa Sansores a anteponer los intereses de los vecinos, y no ceder a la ambición electoral de buscar otro cargo público, cuando aún no cumple con quienes hace dos años le dieron su confianza y su voto.

Exigió que los Alcaldes no pidan licencia para contender por otro puesto de elección popular y, por el contrario, “deben entregar buenos resultados y no dejar botados a los vecinos en medio de la crisis sanitaria, económica y de seguridad que se vive la capital”.

