Las voces de los taurinos; la defensa de los toros ante el tuit de Faitelson

Tras darse a conocer la suspensión indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, las opiniones en redes sociales son diversas, pues algunos defienden la decisión del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y otros la desaprueban.

La polémica en redes sociales sobre este tema creció cuando el comentarista deportivo, David Faitelson, emitió su opinión y respaldó la decisión del juez.

Hay que felicitar a las autoridades y en especial al juez federal que ha ordenado prohibir el asesinato de toros en la Plaza México. Una actividad sangrienta, vil, dolorosa, ruin que lo único que descubre es la inmundicia del ser humano… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2022

El tuit generó polémica entre los usuarios de redes sociales, quienes respondieron apoyando el argumento, pero otros más se posicionaron en contra.

Lee también: Juez suspende indefinidamente corridas de toros en la Plaza México

Tal fue el caso del periodista de futbol y toros, Heriberto Murrieta, quien señaló como erróneos y desproporcionados los comentarios de su colega, pues considera que la tauromaquia no consiste en asesinar toros y que no hay inmundicia en los aficionados.

"David, convendría que conocieras la tauromaquia antes de opinar sobre ella de manera errónea y desproporcionada. Lejos está de consistir en asesinar toros. En lo absoluto hay ruindad en el toreo ni inmundicia en quienes somos aficionados.", escribió el comentarista.

David, convendría que conocieras la tauromaquia antes de opinar sobre ella de manera errónea y desproporcionada. Lejos está de consistir en asesinar toros. En lo absoluto hay ruindad en el toreo ni inmundicia en quienes somos aficionados. https://t.co/iBquZiyitI — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) June 10, 2022

Faitelson respondió al posicionamiento de Murrieta argumentando que lo que los aficionados de las corridas de toros defienden lo que él considera indefendible.

"Heriberto, Saludos, sabes de mi admiración y respeto por tú persona. Puede que no sepa mucho de lo que ustedes llaman “fiesta brava” , pero sí me enseñaron a respetar la vida de todas las criaturas de Dios. Y lo que ustedes defienden es indefendible…Es una barbarie…", sentenció.

Heriberto, Saludos, sabes de mi admiración y respeto por tú persona. Puede que no sepa mucho de lo que ustedes llaman “fiesta brava” , pero sí me enseñaron a respetar la vida de todas las criaturas de Dios. Y lo que ustedes defienden es indefendible…Es una barbarie… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2022

Lee también: Proponen que corridas de toros en CDMX sean como en Portugal, Las Vegas o California

Por su parte, la periodista Carolina Rocha se pronunció y comentó que quien no argumenta y "suelta prejuicios desde el prejuicio [...] no merece respeto alguno".

"Otra forma sería decirles ¿David? Pero no, eso es halago. Y quien no argumenta y suelta adjetivos desde el prejuicio e ignorancia no merece respeto alguno.", escribió.

Otra forma sería decirles ¿David?

Pero no, eso es halago. Y quien no argumenta y suelta adjetivos desde el prejuicio e ignorancia no merece respeto alguno. — carolina rocha m (@carolina_rocha_) June 11, 2022

Luego de la controversia, el comentaria continuó posteando su posicionamiento sobre la suspensión de las corridas de toros, por lo que opinó que la Plaza de Toros debería desaparecer, y calificó de insensibles e idiotas a las personas que disfrutan de la tauromaquia.

"La Plaza de toros México debe desaparecer como tal. A esa crueldad, salvajismo y abuso van unos cuantos viejitos anticuados, con su puro en la boca, a lucirse en el “tendido” y a brindar por la muerte de un ser vivo. Son unos insensibles, idiotas, por no llamarles de otra forma…", escribió Faitelson en sus redes sociales.

La Plaza de toros México debe desaparecer como tal. A esa crueldad,salvajismo y abuso van unos cuantos viejitos anticuados,con su puro en la boca, a lucirse en el “tendido” y a brindar por la muerte de un ser vivo.Son unos insensibles, idiotas,por no llamarles de otra forma… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2022

Al expresar que al espectáculo van "unos cuantos viejitos anticuados, con su puro en la boca, a lucirse en el 'tendido'", usuarios de redes sociales respondieron con imágenes de su colega, José Ramón Fernández, donde se muestra con una cabeza de toro disecada y colgada en una pared, además de la foto del perdiodista deportivo en una corrida de toros, donde trata de resguardarse del animal que saltó la barra de contención.

"De este tipo de viejitos anticuados hablas?, para ti @joserra_espn es un insensible e idiota ?? Das pena David, hablas de vivir en un mundo de respeto, pero tu siempre has vivido como muchos, criticando los gustos o formas en las que viven otras personas", escribió el usuario de Twitter @JorgeFdezA.

de este tipo de viejitos anticuados hablas?, para ti @joserra_espn es un insensible e idiota ?? Das pena David, hablas de vivir en un mundo de respeto, pero tu siempre has vivido como muchos, criticando los gustos o formas en las que viven otras personas pic.twitter.com/ogKbB8DaAG — Jorge Fernandez A (@JorgeFdezA) June 12, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr