Las pistas de la procuraduría capitalina del dinero decomisado en Polanco

Nos platican que en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), encabezada por Ernestina Godoy, no han descartado por completo que el dinero que fue decomisado a un hombre y una mujer en Polanco la tarde del pasado viernes esté relacionado de algún modo al senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, toda vez que ambos declararon ser del equipo del exgobernador de Hidalgo. El priista se deslindó de los hechos a solo minutos de que ocurrieron los hechos y aseguró que era información falsa. Sin embargo, nos comentan, que en la procuraduría capitalina siguen investigando si existe o no algún nexo. Por lo pronto, ayer fueron liberados los dos detenidos porque no se acreditó que hayan cometido algún delito, pero los 3.3 millones de pesos en efectivo quedaron asegurados.

Apresuran la nueva ley de participación ciudadana

Nos adelantan que en el Congreso de la Ciudad de México, que preside Ricardo Ruiz Suárez, ya están cocinando otro periodo extraordinario —apenas hicieron uno la semana pasada para aprobar las leyes en materia de seguridad y reformas al Código Penal— pero esta vez para sacar la nueva ley de participación ciudadana. Nos cuentan que todo se derivó de la orden que dio la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Electoral local de emitir la convocatoria para la elección de comités ciudadanos y presupuesto participativo, que diputados habían mandado hasta finales de diciembre. El tema es que los tiempos se adelantaron y ahora los legisladores buscan sacar dicha ley que establecerá no sólo la fecha para realizar las elecciones vecinales, sino que regula otras figuras, como la revocación de mandato.

Llaman a cuentas a secretario de Comunicaciones del Estado de México

Nos cuentan que en la semana el que tendrá una visita al Congreso mexiquense será el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Luis Gilberto Limón Chávez, quien deberá responder a los cuestionamientos de los legisladores sobre el incremento autorizado a las autopistas urbanas de cuota, sobre todo en el Viaducto Elevado Bicentenario y la autopista Naucalpan-Ecatepec, que tiene molestos a los automovilistas. Esta inconformidad permeó en los legisladores morenistas que, nos cuentan, ya hasta piden la revocación de dichas concesiones porque circular en esas vías de cuota resulta caro. Veremos cómo le va a don Luis en su comparecencia.

Marcha bien, la relación AMLO y Del Mazo Maza

Ya le hemos platicado en este espacio de la buena relación que llevan el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Nos hacen ver que el trato que ambos se dan quedó manifiesto durante la gira que realizó el mandatario federal por la entidad mexiquense. Nos cuentan que en San José del Rincón, ambos niveles de gobierno, y pese a tener militancias partidistas distintas, se coordinaron para entregar medicamentos a los integrantes de la comunidad mazahua y dar una muestra del trabajo coordinado.