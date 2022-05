​​​​​​​"La policía no me cuida, me cuida mi Ofelia"; perrita heroína se hace viral

Uno de los muchos casos de delincuencia que se viven en el país se hizo viral en redes sociales, pero esta vez, afortunadamente el suceso no terminó en tragedia gracias a una perrita.

Silvana, una joven que sufrió un intento de asalto, relató para EL UNIVERSAL que la noche del lunes, alrededor de las 22:30 horas, paseaba a sus perritas en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando un sujeto se aproximó a ella y jalándola de la gorra de su sudadera le dijo que le entregara sus cosas. La joven señaló que el asaltante la estaba ahorcando con su propia prenda.

Fue en ese momento cuando la heroína de la historia apareció: Ofelia, una perrita de raza pitbull, que hace cuatro años fue adoptada por Silvana, al ver que su dueña se encontraba en peligro, salió en su defensa y comenzó a morder al individuo para que la soltara. Fue entonces que Silvana soltó a su perrita, a quien llevaba con correa, para que continuara mordiendo al ladrón, mientras éste gritaba a las víctimas que las iba a matar.

"No sabía si correr y dejar a Ofelia (mi perra) ahí o qué hacer. El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó", contó a través de redes sociales Silvana.

Lee también: Tras ser golpeado con tabique en la cabeza, Andro podría perder olfato y gusto de manera permanente

La perrita aguantó los golpes del individuo y se aferró a su hombro, por lo que empezó a sangrar. El cómplice del asaltante, quien se encontraba en una moto, le dijo que se alejaran del lugar, pues el ruido comenzaba a llamar la atención de los vecinos. Silvana relata que el sujeto que la jaloneó intentó sacar algo de la bolsa de su pantalón, pero no lo logró al estar siendo mordido por Ofelia.

Como pudo, el sujeto se logró liberar de los dientes de la perrita pitbull y corrió hacia la moto, con su cómplice. Mientras, Silvana corrió hacia el lado contrario y le gritó a Ofelia para que la siguiera. Oriana, la otra perrita de la joven, se encontraba muy espantada al presenciar la escena, comenta Silvana.

Luego del intento de asalto, Silvana llamó a las autoridades correspondientes para recibir ayuda y denunciar el hecho, pero comenta que no recibió ayuda en ese momento. "Llamé al 911 y la patrulla obvio nunca llegó. Volví a llamar y que vaya al MP", escribió en el hilo de Twitter.

En entrevista, la joven señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la contactó a través de redes sociales, luego de que diera a conocer el caso, escasas horas después del suceso.

Lee también: Captan a mujer que abandona cachorros y mueren asfixiados en la CDMX

Silvana reiteró que en el acontecimiento no le quitaron sus pertenencias, pero manifestó su enojo y lamentó no poder salir a pasear con tranquilidad a sus perritas por culpa de la delincuencia y de la omisión de ayuda por parte de las autoridades.

"No me quitaron nada pero a lo que voy con este tuit es que estoy ENOJADA porque ya no puedo ni salir a pasear con las perras tranquila a la esquina y nadie hace nada.", comentó.



Me acaban de tratar de asaltar a tres cuadras de mi casa, llegó un vato por atrás de mi y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabron y me dijo que le diera mis cosas. Yo venía con mis dos perras, una de ellas es una pitbull y la neta, se descagó al vato. — o r e n d a (@silnersessian) May 3, 2022

La joven asegura que es la primera vez que le sucede esto, aunque lleva toda su vida viviendo en la Ciudad de México.

"Había escuchado que están asaltando en la zona, pero pues como nunca me había pasado, sí andaba confiada", señaló en entrevista.

"Si no tuviera a Ofelia me hubieran robado y quien sabe que más me hubieran hecho", puntualizó en su hilo de Twitter.



apr/acmr