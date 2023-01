La Polar: Todo lo que sabemos sobre la violenta muerte de un comensal en el famoso restaurante de birria

Uno de los casos que más ha impactado a miles de personas fue el de “La Polar”, un famoso restaurante de birria, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, antes conocido por sus deliciosos platillos y en estos últimos días por estar relacionado con la violenta muerte de uno de sus comensales. Aquí recordamos todo lo que sabemos sobre este hecho.

Un cliente frecuente va por última vez a "La Polar"

Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante "La Polar", en la colonia San Rafael, sin embargo, consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían “problemas”. Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.

Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.

Transmisión en vivo de la golpiza

La acompañante de Antonio pidió auxilio cuando se percató de que trabajadores de "La Polar" comenzaron a golpearlo, al notar que nadie la ayudaba, sacó su celular y comenzó a realizar una grabación en vivo para la red social Facebook.

Entre lágrimas pedía ayuda a los meseros que dejaran pegarle a su acompañante y los conocidos de la mujer comentaban el directo. Más adelante grabó cuando el cuerpo ya había sido abandonado en las calles y elementos de seguridad trataron de auxiliarlo sin éxito. Los videos se hicieron virales.

ERA CLIENTE FRECUENTE de @LaPolar_Cantina

Así intentaron ayudar a Antonio Monroy.

Trabajadores de la cantina acababan de apalearlo y arrojarlo en la calle.

Era cliente frecuente del lugar.

Aún así lo golpearon hasta matarlo.

La @SSC_CDMX detuvo al gerente… van por más empleados pic.twitter.com/MlNbGYO3Wd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 10, 2023

Muerte por “paro cardiorespiratorio”

Fueron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX a quienes se alertó por operadores del C2 Centro de una agresión a una persona, ocurrida la noche del día 8 de enero en un restaurante ubicado en la calle Guillermo Prieto, colonia San Rafael, por lo cual oficiales acudieron al lugar donde localizaron a un hombre con visibles lesiones.

Por lo anterior, se solicitaron los servicios médicos y paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a la persona sin signos vitales por paro cardiorespiratorio.



Testigos y cómplices del acto violento

Un video que empezó a circular sobre el incidente ocurrido en "La Polar", exhibe a empleados del lugar y a una persona de seguridad del lugar intentado sacar el cuerpo del restaurante; meseros y administrativos del lugar lo sacan al tiempo que el guardia vigila y los ayuda.

El objetivo de los empleados era colocar el cuerpo del hombre sobre la banqueta para que el homicidio se reportara fuera y no dentro de "La Polar", donde sucedieron los hechos, alegando además la escena de crimen lo que representa un delito más, pues todos intentaron engañar a las autoridades.

El video corresponde a una cámara de seguridad vecina. Por ese hecho, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, al tiempo que el lugar fue clausurado.

En el mismo material se observa que al menos 23 personas presenciaron el momento en que sacaron el cuerpo, contando a los trabajadores implicados en el traslado del cadáver.

Muerte se hace viral y llega a Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el famoso restaurante “La Polar” luego de que en este lugar un cliente muriera tras ser agredido presuntamente por personal del establecimiento. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un responsable.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció la alcaldesa.

En un video parada frente a "La Polar", la mandataria aseguró que su gobierno no tolerará acciones atroces e informó que está en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante.

Estoy en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante “La Polar”. Un mensaje a empresarios y restauranteros: El Gobierno de #Cuauhtémoc no tolerará acciones atroces; me encargaré jurídicamente que este establecimiento jamás reanude operaciones. pic.twitter.com/ifwWfhQx2u — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 9, 2023

Cierran “La mejor birria de México”

La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante "La Polar", en donde fue asesinado un hombre.

Personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

Policía que aparece en videos no pertenece a la SSC

Uno de los videos que se hicieron virales sobre la muerte de un comensal del restaurante “La Polar”, luego de ser golpeado por personal del establecimiento, se observó a un uniformado que presuntamente pertenecía a la autoridad capitalina, sin embargo, la Seretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México negó este hecho.

A través de un comunicado, esta dependencia aseguró que tras realizar las investigaciones y analizar las videograbaciones de lo ocurrido se determinó que el elemento que se observa en los videos no pertenece a la SSC y agregó que el establecimiento cuenta con personal de seguridad privada.

Recordó que fueron efectivos de la institución a quienes se alertó por operadores del C2 Centro de una agresión a una persona, ocurrida la noche del día 8 de enero en un restaurante ubicado en la calle Guillermo Prieto, colonia San Rafael, por lo cual oficiales acudieron al lugar donde localizaron a un hombre con visibles lesiones.

Respecto a los hechos ocurridos en un establecimiento ubicado en @AlcCuauhtemocMx, la #SSC informa: el lugar cuenta con personal de seguridad privada, no depende de esta Secretaría; la persona que aparece en un video que circula en redes sociales no es policía de esta Institución pic.twitter.com/CxvvBjW6db — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 9, 2023

Con información de David Fuentes y Omar Díaz.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl