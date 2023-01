La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde ayer fue asesinado un hombre.

Personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

“Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, dijo en el video.

La alcaldesa indicó que está en contacto con la familia de la víctima para brindarles apoyo.

En este sentido, mandó un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la alcaldía, y les recordó que les ha facilitado trámites y ha tenido un trato institucional, “sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo”.

Recalcó, que cualquier lugar que le cause un daño a la ciudadanía, será cerrado. “Aquí se le trata bien a la gente, esta es la casa de la gente de Cuauhtémoc y de todos los que vivimos en la Ciudad de México”.

¿Qué pasó en La Polar?

Por medio de redes sociales se dio a conocer la muerte de un comensal tras ser agredido presuntamente por personal del restaurante “La Polar”. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un responsable.

De acuerdo con los trabajos de investigación recabados y realizados tanto por agentes de la Fiscalía Capitalina y como de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, detallan que en ese lugar se presume venta de drogas al menudeo, incluso se investiga sus ligas con la Unión de Tepito.

Según la narrativa de los hechos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana halló al hombre en la calle lesionado y fue la mujer quien hizo la denuncia. Existe una grabación en redes sociales donde ella denuncia la golpiza dentro del lugar.

Anuncian clausura definitiva de La Polar

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el famoso restaurante “La Polar” luego de que en este lugar un cliente muriera tras ser agredido presuntamente por personal del establecimiento. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un responsable.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció la alcaldesa.

En un video parada frente a La Polar, la mandataria aseguró que su gobierno no tolerará acciones atroces e informó que está en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante.

También aseguró que siempre ha estado en contacto con los empresarios para restauranteros y empresarios para facilitar administrativamente todo lo que requieran para reactivar la economía “para que a ustedes les vaya bien, mi trato ha sido institucional”.



