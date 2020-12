La pareja imperial que busca la alcaldía de GAM

Al interior de Morena está llamando mucho la atención que en la terna para definir al próximo candidato a la alcaldía aparezcan la pareja que conforman el actual alcalde, que busca reelegirse, Francisco Chíguil, y su esposa Beatriz Rojas, actual diputada federal. La lista la integran también los diputados locales Yuriri Ayala, Nazario Norberto y Eleazar Rubio, quienes buscarán evitar que se entronice otra “pareja imperial” en la alcaldía. Si bien reconocen los derechos de doña Beatriz, en estos momentos es mal visto que se de esta sucesión del poder en la segunda demarcación más grande de la capital.

Transportistas buscan su bono

En un sector de los transportistas de la capital del país hay molestia porque hasta el momento no les han entregado los bonos de combustible por Covid-19 que les prometió el gobierno capitalino para apoyarlos ante la crisis económica que se originó por la pandemia. Nos explican que el apoyo corresponde al bimestre de octubre-diciembre y no saben qué hacer, pues se presentaron al módulo del Velódromo para recoger el documento, pero el personal no está laborando para hacer la revisión de las unidades, mecanismo para obtener el apoyo. ¿Qué hará el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, para evitar que esta inconformidad crezca?

Ponen en riesgo a trabajadores

No se entiende del todo, nos dicen, lo que sucede en el Congreso local. Mientras que el gobierno capitalino pide no salir de casa, el oficial Mayor y el tesorero del Poder Legislativo, Reynaldo Baños Lozada y Francisco Saldaña Liahut, respectivamente, emitieron la circular OM/T/IL/0013/2020, en la que establecieron las fechas para que vayan a cobrar personalmente el cheque de las dos últimas quincenas del año cerca de 600 trabajadores de base y mil 55 asesores de los diputados. Con estas medidas, nos dicen, se incrementan los riesgos de contagios en un momento tan delicado, sobre todo porque la gente requiere de sus ingresos.

Alcaldes también hacen fiesta

El jueves pasado, el titular de la Secretaría de Salud mexiquense, Gabriel O’Shea, advirtió a la población que las reuniones de más de ocho personas son muy riesgosas porque se han detectado contagios de Covid-19 de algunos de los asistentes. El funcionario estatal exhortó a la población del Estado de México a que se abstenga de organizar o acudir a festejos, principalmente durante esta época de fin de año, en la que tradicionalmente se llevan a cabo diversas celebraciones. ¿La recomendación incluirá a alcaldes que durante estos días realizan sus informes de gobierno? Al parecer no, pues varios de ellos los han celebrado o lo harán, y con una asistencia superior a las ocho personas señaladas por el secretario de Salud. Nos comentan que otros ediles sí han sido precavidos y han presentado su informe de actividades de manera virtual para que no exista peligro de infecciones.