"La discriminación viene de los conservadores", dice Sheinbaum sobre caso en Sonora Grill

Ante las denuncias que han realizado exempleados del restaurante Sonora Grill de que había indicaciones para separar a las personas por su tono de piel, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las debe atender la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y reiteró que en la capital no se soportará este tipo de discriminación.

“No puede haber discriminación en la Ciudad, y si la hay, que la hay, y particularmente la discriminación viene de los conservadores porque esa es su mentalidad. Repito, como una senadora dice que como una mujer indígena está al frente de Conapred pues lo que muestra que hay una profunda discriminación”.



Dijo que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) está investigando las denuncias de discriminación racial en el restaurante Sonora Grill y confirmó que la empresa puede ser sancionada administrativamente.

“¿Qué es una sanción administrativa? Pues el cierre del establecimiento por un tiempo, una multa, etc. No solo lo que había antes que era solo una capacitación, como fue en el caso de Six Flags. En este caso que es discriminación por el color de la piel, pues tiene que hacerse la investigación”, añadió.

afcl