El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que el conflicto de interés con la empresa DNV se debe a que el asesor Héctor Salomón Galindo Alvarado interpuso un recurso electoral en el 2012 en contra del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e hizo la entrega del tercer informe Causa-Raíz al Gobierno capitalino y dio por finalizado el trámite cuando no había sido aceptado.

"No solo es coincidencia sino que hay un abogado que no había aparecido en todo el proceso... él no está involucrado en la investigación ni en la primera y la segunda ni en la tercera etapa; no estuvo involucrado en las investigaciones de carácter científico, pero él es el que está contratado para hacer llegar al gobierno de la Ciudad un informe que el Gobierno de la Ciudad está rechazando es una función política".

Agregó: "Si el Gobierno está diciendo que este informe que está incompleto y no lo aceptamos entonces aparece un abogado para hacer que parezca que ya se terminó y ya se entregó al Gobierno de la Ciudad cuando ese proceso no había terminado".

Ayer, la empresa noruega DNV, contratada por el Gobierno Capitalino y encargada de realizar el peritaje final para determinar las causas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, respondió a los señalamientos de la actual administración, la empresa asegura que avala el trabajo realizado por sus especialistas y que no hay "conflicto de intereses" en el resultado final.

En el texto que se puede consultar en la página web de la empresa noruega, se destaca que DNV cuenta con mil 200 especialistas y que han realizados trabajos en más de 100 países en los que actualmente opera la empresa, "Este Informe Final se entregó totalmente dentro de los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNV confirma que el informe se elaboró ​​sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses en este caso. DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos de nuestros expertos y las conclusiones de nuestro informe sobre el análisis de causa raíz del incidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, se destaca en el comunicado.



