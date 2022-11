Contralor de la CDMX descarta persecución política contra alcaldes de oposición

El secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, descartó que exista persecución política en contra de los alcaldes de oposición.

Durante su comparecencia virtual ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, los legisladores le preguntaron si se persigue políticamente a los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), a lo que el funcionario señaló que su actuar es técnico y no político.

“La corrupción tiene cara en la totalidad de los casos y por eso es que actuamos en la totalidad de los casos, y por eso es que actuamos en beneficio de los ciudadanos, y debo aclararlo y subrayarlo: sin ningún distingo partidista. Se fiscaliza y se observa a las 16 alcaldías de manera objetiva y tengo que subrayarlo nuevamente, sin distingo partidista. Nosotros somos una Secretaría meramente técnica, no somos políticos”, mencionó.

En este sentido, destacó que siempre ha estado y estará abierto a tener comunicación con todos los alcaldes, esto conforme a la normatividad vigente.

No obstante, el funcionario no contestó cuando se le cuestionó sobre el número de procedimientos y sanciones que se han abierto en cada una de las 16 alcaldías, y dijo que luego, “con mucho gusto”, enviaba esta información.

De acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría, del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se impusieron dos mil 153 sanciones a un total de mil 371 servidores públicos de las alcaldías, de la siguiente manera: 122 apercibimientos, 627 amonestaciones, 596 suspensiones, 15 destituciones, 374 inhabilitaciones, y 419 sanciones económicas, por un monto total de mil nueve millones 235 mil 419 pesos.

Al respecto, la diputada de Morena, Nancy Núñez, también descartó que exista persecución política en contra de los alcaldes de oposición, lo único que hay, comentó, es combate a la impunidad.

“Tal vez las fuerzas parlamentarias de la oposición, de la derecha, estaban acostumbrados a no ser tocados. Durante todo el sexenio de Miguel Ángel Mancera vimos una serie de actos de corrupción que no solo no se denunciaban, sino que no tenían seguimiento, y hoy vemos que dicen que si se tiene una saña contra las alcaldías de oposición, pues no, pero también es necesario decir que no son impunes y si cometen alguna falla, la Contraloría tiene que intervenir, sin duda”, sostuvo.

La diputada Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, cuestionó el actuar de Juan José Serrano, a quien llamó “contralor carnal” por no haber sancionado a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía.

“Realmente quieren que creamos que usted no es un contralor carnal del gobierno cuando aún con el desplome de la Línea 12 y al día de hoy, Florencia Serranía no tiene sanciones graves e incluso continuó en el cargo por varios meses más. Le recuerdo que no fue usted (quien la quitó), ella renunció. ¿Esa es la Contraloría en la que quiere que confiemos, después de un año, no nos va a dar un solo responsable?”, sostuvo.



