Jorge Gaviño afirma que se dio mantenimiento a la Línea 12 durante su gestión

El diputado del PRD, y ex director del Metro, Jorge Gaviño, afirmó que durante su gestión, de julio de 2015 a marzo de 2018, se dio mantenimiento a la Línea 12 y que de ello hay bitácoras que lo comprueban.

En entrevista dijo, que, si el tercer informe de la empresa noruega DNV señala falta de mantenimiento, deberán detallar qué tipo de trabajos deben realizarse a una obra que de origen está mal hecha.

“Esa estructura debió construirse con una duración de 100 años, o sea ¿qué mantenimiento le da a la estructura que no tiene pernos? No puedes meter una varilla que no se metió, entonces no se metieron los pernos suficientes. Nosotros le dimos mantenimiento a todo el viaducto elevado de acuerdo a la norma de construcción, y después de cada sismo se revisó y fue revisado y supervisado”, dijo.

“Yo les diría a DNV, qué parte de mantenimiento, qué se hizo mal o que no se hizo para poder hablar al respecto, porque en ese tramo sí le dimos mantenimiento. Tenemos las bitácoras que se dieron mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se dio? aceite a las vías, se revisaban cada semana que no tuvieran bamboleos, que las ruedas estuvieran bien ubicadas, el cambio de vías, esa parte que estuviera bien ubicadas, toda esa parte se hizo, ¿qué no se hizo? Pues no se apuntaló porque no sabíamos que se podía caer: porque no sabíamos que no tenía el acero del cemento ahogado, que no sabíamos que estaban los pernos incompletos, eso lo supimos hasta que pasó el accidente”, remarcó.

El legislador aseguró que el informe es claro de DNV al señalar que si hay tres factores que apuntan a un mal diseño de origen, “se ha demostrado que el diseño estuvo mal ejecutado, entonces, la responsabilidad es muy clara. También el de la Fiscalía habla de una obra mal ejecutada, es decir, faltaron pernos, solo se colocó bien el 30 % de los pernos, es decir, esa estructura tenía una debilidad estructural del 70% que evidentemente ponía en riesgo la estructura misma”, acotó. “Ahora sí sabemos que toda esa parte está mal construida, que toda está mal construida, lo sabemos ahora, por eso el gobierno está apuntalando todo, y por eso el propio Slim está dando más de mil y tantos millones de pesos para la reestructura de todo el viaducto”, acotó.



apr/acmr