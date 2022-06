La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el cantautor español Joan Manuel Serrat se presentará en el Zócalo capitalino el próximo 21 de octubre como parte de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino.

Dijo que este será el último concierto del cantautor debido a que despedirá su carrera con el Festival Cervantino.

"Es un privilegio muy grande porque Joan Manuel Serrat despide su carrera en estos 50 años del Cervantino, así que se va a despedir en México, está es su casa de Serrat en distintos momentos y una de sus despedidas es aquí en la Ciudad", enfatizó la mandataria capitalina.

Lo anterior fue anunciado en la presentación del programa que tendrá el Festival Internacional Cervantino donde la Ciudad de México así como la República de Corea son países invitados.

Cabe mencionar que el FIC se realiza cada año en la ciudad de Guanajuato, se ubica entre los cuatro festivales de arte más importantes a nivel internacional, con una trayectoria de más de seis décadas y es una de las aportaciones artísticas más significativas de México, donde conviven música, ópera, teatro, danza, artes plásticas, literatura y medios audiovisuales, foros de discusión y otros espectáculos.

Se despedirá de los mexicanos

En diciembre del año pasado, el cantante español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios tras una gira que iniciaría en abril de 2022 en Nueva York, que recorrería América Latina y España y que concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, según anunció en una entrevista.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”. "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, sostuvo.

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia "Mediterráneo", considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

