Toluca, Méx.- Jerasy N, alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), denunció por amenazas y hostigamiento a un alumno de la misma facultad, y dijo que teme por su vida, tanto que ya ha dejado de asistir a clases.

Explicó que el conflicto inició con un problema al interior de la Organización de Mujeres Abogadas y Mediadoras (OMAM) quienes han emprendido una serie de acciones de defensa de las alumnas, que en años pasados denunciaron acoso sexual, hostigamiento y otros problemas al interior de los planteles.

Sin embargo, acusó que el problema escaló pues ella y otras integrantes de la organización presumen que el agresor está relacionado con el intercambio o venta de packs con material de índole sexual de alumnas de diversos planteles.

Precisó que la Universidad Autónoma del Estado de México la ha respaldado, porque primero acudió ante las instancias universitarias para establecer las denuncias y después ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

Añadió que decidió subir a sus redes sociales personales un video en el que pide ayuda, porque "tengo miedo por lo que está persona me pueda hacer o a las demás compañeras".

Relató que fue a principios de agosto cuando el estudiante de la misma Facultad la amenazó, iniciando el semestre, cuando algunas personas quisieron comenzar a imponer decisiones dentro de la organización que encabeza y fue cuando le advirtieron que: "van a torcerme".

"La verdad es que la Universidad si me ha ayudado, fue la primera que me ha respaldado, tengo miedo y lo voy a seguir tendiendo, porque hay quienes quieren desvirtuar la denuncia a temas políticos universitarios y no es así. No quiero ser una más de las que denunciaron y no le hicieron caso, porque todos se desviaron del tema y terminar desaparecida o muerta por estás personas", acusó.

En el vídeo relató: "Quiero decirles a todos ustedes los que lleguen a ver este video, que tengo mucho miedo y responsabilizo de manera directa contra quién se presentaron las denuncias, porque el acoso y las amenazas siguieron después de todo esto y hoy se tocó a las niñas de la organización. Se filtró información íntima en forma muy baja de extorsionarnos", precisó en el vídeo publicado anoche.

Precisó que levanta la voz por todas las integrantes de la organización, pues tienen miedo y en su caso, se dijo desesperada. "Ya no sé qué hacer, he recurrido a muchas instancias, pero ya no puedo y no me queda otra que hacerlo público", lamentó.

Advirtió que si algo le pasa a alguna de las niñas de la organización, responsabiliza de manera directa a las autoridades y a la persona contra quien levantaron la denuncia.

Por su parte, la UAEMéx informó que brindó acompañamiento jurídico y psicológico a la alumna, ante un desacuerdo que surgió entre compañeros respecto a un proyecto de una asociación.



A través de la oficina de la Abogada General, la institución recibió la denuncia formal sobre este suceso, lo que dio paso a la puesta en marcha de acciones para salvaguardar la integridad de la estudiante de la Facultad de Derecho.

A la par inició la investigación correspondiente e instruyó a las autoridades de dicha facultad, así como a la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria medidas como: acompañamiento dentro de las instalaciones universitarias por parte de una guardia de seguridad; comunicación directa con el Director de Seguridad y Protección Universitaria.

Por parte de la Facultad de Derecho, garantizan la atención inmediata ante cualquier acto de molestia hacia la alumna y a partir de este miércoles la UAEMéx ha notificado a la víctima que iniciará una segunda etapa del procedimiento.

