El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), realizó, en lo que va del año, 271 Operativos al Transporte Público, en las 16 alcaldías de la capital, con el objetivo de asegurar que los dueños y conductores de transporte y sus unidades cumplan con los lineamientos establecidos para brindar un servicio seguro y de calidad.

Durante las verificaciones, en respuesta a denuncias ciudadanas, se han suspendido 146 unidades de transporte por condiciones físico-mecánicas; 191 unidades fueron retiradas de circulación por presentar faltas documentales para operar; además 102 unidades fueron remitidas al depósito vehicular.

La sanción de remisión a depósito vehicular, se da cuando no se cuenta con la licencia o la tarjeta de circulación, cuando no tienen seguro vigente, o cuando los transportistas hacen base, o ascenso y descenso de personas en lugares no permitidos.

También se remite cuando no cuentan con placas de la Ciudad de México, o cuando las unidades no portan las placas y/o no acreditan con la concesión para operar como transporte público, las cuales son conocidas como “micros piratas”.

Estas sanciones fueron ejecutadas en diversos puntos de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, el INVEA recordó a los dueños o conductores de una unidad de transporte en la Ciudad de México que deben contar en todo momento con los documentos necesarios para acreditar que la unidad puede brindar un buen funcionamiento. Esto quiere decir que la unidad debe contar con:

Documentos en original que acredite la concesión de la unidad (placas de servicio y tarjeta de circulación)

Licencia para conducir tipo C

Póliza de seguro vigente

Además, el vehículo debe presentar óptimas condiciones físico-mecánicas, presentando la cromática autorizada, tener los neumáticos, las luces y los cristales en buenas condiciones, y no debe presentar modificaciones que no se encuentren en la normativa. Con ello se asegura un buen servicio a los usuarios del transporte, sino se garantiza el cumplimiento del reglamento vigente.

