El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que busca contratar personal especializado en funciones de verificación.
El proceso para quienes deseen participar en la selección y reclutamiento comienza el próximo martes 17 de febrero con un pre-registro en la página web del INVEA.
Los requisitos para los aspirantes son:
- Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos
- Saber conducir automóvil transmisión estándar y automática
- Contar con licencia vigente para conducir
- No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada
- No haber sido destituido o inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo, o comisión en el servicio público federal o local
- Acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula)
- Dar su consentimiento para someterse a la capacitación y evaluaciones que conforman el proceso de selección
- Llenar el formato de pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para personal especializado en funciones de verificación.
- Aprobar las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que establece la presente Convocatoria
- Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
- Que no labore o haya laborado en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
- No haber laborado en actividades de verificación en Alcaldías
Los aspirantes a convertirse en personal especializado en funciones de verificación deben contar con perfil en las siguientes carreras:
- Derecho
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniero Arquitecto
- Protección Civil
- Urbanismo
- Planeación Territorial
- Desarrollo metropolitano
En la selección se contará con la colaboración de la Secretaría del Trabajo y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, aseguró el instituto.
Además de que la Contraloría Interna participará en todo momento en el procedimiento.
