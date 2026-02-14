El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que busca contratar personal especializado en funciones de verificación.

El proceso para quienes deseen participar en la selección y reclutamiento comienza el próximo martes 17 de febrero con un pre-registro en la página web del INVEA.

Los requisitos para los aspirantes son:

Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos

Saber conducir automóvil transmisión estándar y automática

Contar con licencia vigente para conducir

No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada

No haber sido destituido o inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo, o comisión en el servicio público federal o local

Acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula)

Dar su consentimiento para someterse a la capacitación y evaluaciones que conforman el proceso de selección

Llenar el formato de pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para personal especializado en funciones de verificación.

Aprobar las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que establece la presente Convocatoria

Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Que no labore o haya laborado en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

No haber laborado en actividades de verificación en Alcaldías

Los aspirantes a convertirse en personal especializado en funciones de verificación deben contar con perfil en las siguientes carreras:

Derecho

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniero Arquitecto

Protección Civil

Urbanismo

Planeación Territorial

Desarrollo metropolitano

En la selección se contará con la colaboración de la Secretaría del Trabajo y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, aseguró el instituto.

Además de que la Contraloría Interna participará en todo momento en el procedimiento.

afcl