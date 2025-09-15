El Metro informó que continúan las labores para desalojar el agua acumulada en las vías de la interestación Santa Marta–Los Reyes de la Línea A, donde se registró una acumulación de líquido de 600 metros de longitud y 1.20 metros de altura.

Los trabajos se realizan en coordinación con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de La Paz, el cual se encargó del desazolve del drenaje exterior.

Gracias a ello, alrededor de las 11:30 horas, el equipo de Instalaciones Hidráulicas del Metro inició el desalojo del líquido que se acumuló tras las intensas lluvias de ayer.

Línea A del Metro inundada tras lluvias (15/09/2025). Foto:

Lee también Metro CDMX lanza licitación para mantenimiento de maquinaria ferroviaria

El director general del Metro, Adrián Rubalcava acordó con la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero, programar una reunión con la Comisión Nacional del Agua, la alcaldía Iztapalapa y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, con el fin de atender de forma conjunta la problemática de las inundaciones en la zona.

“Se proyecta que una vez concluido el desalojo de agua y realizadas las pruebas a los equipos electromecánicos, durante el transcurso de esta tarde se restablezca la operación en toda la Línea A; mientras tanto, los trenes operan únicamente de Pantitlán a Santa Marta”, detalló el organismo.

Equipo del Metro intenta eliminar el agua acumulada tras intensas lluvias (15/09/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov