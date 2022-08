Instalan mural réplica de Diego Rivera en Cuauhtémoc

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que ya está listo el primero de los 100 murales que vestirán de cultura y arte a la demarcación, como parte de las actividades conmemorativas de los 100 años del muralismo en México.

Se trata de una réplica no exacta de la obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, del pintor Diego Rivera, que fue creada por el artista urbano Rambo, y otros de sus compañeros, en la barda de la Escuela Secundaria Número 100 Luis de Camoens, localizada en la colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo.

Cabe destacar, dijo la alcaldesa, que existe un permiso firmado por los directivos de la escuela para este propósito. También se tomó en cuenta y se dio aviso a Ángela Fuentes Cortés, subdirectora del Mural Diego Rivera para que se entendiera el contexto por el cual se realizaría esta réplica no exacta.

Estos murales, a decir de Sandra Cuevas, buscan adentrar a los jóvenes a la cultura y el aprecio del arte de los grandes muralistas mexicanos.

Recordó que la celebración al muralismo en la demarcación inició el pasado 27 de julio.

Más murales

La alcaldía también interviene con murales otros sitios en distintos espacios; por ejemplo, en el Mercado Juárez.

Sandra Cuevas detalló que el pasado 3 de agosto comenzó la construcción del gran mural en la fachada de este centro de abasto, el cual contará la historia de los mercados públicos.

“Esto tiene la intención de contar la historia de los mercados públicos desde sus inicios. Toda la fachada va a ser intervenida por artistas grandes, grandes en su espíritu, corazón, en su humildad que tienen, pero, además, por el amor de transmitir la historia de los mercados a toda la Ciudad de México”, informó en sus redes sociales.

Cabe precisar que se convocó a un grupo de artistas para que cambien el diseño en el Mercado Juárez. Se invitó a 15 muralistas urbanos para definir lo que se va a plasmar en las paredes de este mercado que data de 1957.

“Todo tiene solución y vamos a rescatar este mural, vamos a contar la historia de los mercados públicos en todo el Mercado Juárez, el cual estará pintado por grandes artistas mexicanos. Yo gobierno para ustedes, no gobierno para un partido político, y no gobierno para nadie más que no sea para tenerlos contentos a ustedes”, enfatizó hace unos días la alcadesa de Cuauhtémoc.