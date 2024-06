El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que concluyó la instalación de 2 mil 200 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en escuelas públicas de primaria y secundaria de la capital.

Remarcó que serán aproximadamente tres sexenios para tener el sistema de captación de agua de lluvia con una magnitud de más o menos lo que nos surte ahora el Sistema Cutzamala.

El mandatario capitalino explicó que los sistemas dotarán de casi mil millones de litros de agua al año, “con una buena temporada de lluvias, podemos estar muy cerca de los mil millones de litros de agua de lluvia captados al año. Esa agua nos ayuda mucho porque le quitamos presión al Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.

Lee también Congreso local endurece castigo por daño ambiental

“Aspiramos que, en el futuro, estos Sistemas de Captación de Agua de Lluvia que ya están en todas las escuelas primarias y secundarias públicas, también se encuentren en oficinas, en mercados, en supermercados, en instalaciones que tienen techos propicios, y así utilizamos agua que nos cae del cielo, literalmente, y que la mandamos al caño, literalmente. Entonces, es un agua que llega gratuitamente, llega solita, no la tenemos que extraer, no la tenemos que conducir desde fuera, y no la aprovechamos, es una ironía trágica”.

La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, apuntó que la instalación de los Sistemas de Cosecha de Lluvia beneficiará a un millón 200 mil alumnos con una inversión de 300 millones de pesos.

Además, detalló que en viviendas ubicadas en 11 de las 16 alcaldías, sean instalado casi 70 mil Sistemas de Cosecha de Lluvia.

“Esto ha provocado que haya aumentado el empleo, hemos capacitado a más de 150 personas y empresas para que puedan dedicarse a la instalación de estos cosechadores de lluvia en la ciudad, abriendo un nuevo oficio, un nuevo tipo de negocio que también nos beneficia a todas y a todos”, resaltó.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/mcc