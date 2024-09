Chalco, Méx.— Este lunes el gobierno federal entregó a las familias de las mil 847 viviendas inundadas de Chalco 8 mil pesos en efectivo, que forma parte de los apoyos que las autoridades de los tres niveles de gobierno dispersarán entre las familias que perdieron, en la mayoría de los casos, todo su patrimonio por las inundaciones.

La entrega de los recursos fue en secundaria Cuitláhuac, colonia Culturas de México. Sin embargo, al lugar acudieron vecinos que aseguraron que no fueron incluidos en el padrón porque cuando acudieron los funcionarios a levantar el censo ellos no estaban en casa.

“El día que pasaron no estábamos en casa, fuimos al médico, entonces por eso no me censaron a mí, no me incluyeron en la lista de damnificados, no sabíamos que iban a pasar porque como yo tengo citas programadas no puedo dejar de ir, entonces por eso no pasaron, entonces venimos a ver y nos dijeron que estuviéramos viniendo para ver si iba a ver otro censo y ya nos incluían”, dijo una de las residentes que viven en la avenida Solidaridad.

Se instaló un módulo en ese mismo lugar para que se inscribieran, con la presentación de los documentos que prueben que viven en el inmueble anegado, para ser incluidos en la lista de damnificados.

Los habitantes de las colonias Culturas de México, Jacalones 1 y 2, Jardines de Chalco, Emiliano Zapata y Nueva San Miguel, que son las comunidades con más daños, recibieron el domingo un mensaje de texto en su teléfono celular en el que se les notificó que deberían acudir al plantel educativo a recibir el apoyo económico.

Aunque varios de ellos afirmaron que no les llegó el aviso y se enteraron porque los vecinos les comentaron. Otros al ver mucho movimiento en la secundaria se dieron cuenta de lo que se trataba.

El alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez, informó que además de los 8 mil pesos que les entregaron, a través de la Secretaría del Bienestar federal, el gobierno del Estado de México y el ayuntamiento les dará a cada familia un paquete de muebles y enseres domésticos de, aproximadamente, 50 mil pesos en los próximos días.

En conjunto, los damnificados recibirán, aproximadamente, 60 mil pesos para resarcir los daños que sufrieron desde el 2 de agosto cuando se registró una tormenta que anegó a esa zona de Chalco.