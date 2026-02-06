Naucalpan, Méx.— Los hechos violentos registrados en días recientes en Naucalpan estarían relacionados con la operación del préstamo ilegal conocido como gota a gota, actividad asociada a la delincuencia organizada, informó el titular de la Guardia Municipal, Carlos Quezada Román.

Precisó que las víctimas del crimen ocurrido la noche del 3 de febrero en la colonia Valle Dorado, un padre y su hijo que se encontraban en una vinatería, presuntamente estarían relacionadas con este esquema de financiamiento informal, caracterizado por el cobro diario y la intimidación.

“Se están tomando las acciones necesarias en Naucalpan. Lo que sí les puedo asegurar es que los crímenes que se suscitaron en días pasados tienen que ver con delincuencia organizada. El padre y el hijo se dedicaban al llamado préstamo gota a gota, ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le tocará hacer las investigaciones”, comentó.

Quezada Román indicó que se reforzó la estrategia de seguridad en Naucalpan con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, a través de operativos coordinados con la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal, como parte de la Estrategia Oriente de la cual forma parte el municipio.

Detalló que diariamente se lleva a cabo una mesa para la construcción de la paz, en la que se define la operación de seguridad de las siguientes 24 horas, con énfasis en zonas identificadas con mayor incidencia delictiva.

“Tenemos el apoyo de los tres órdenes de gobierno y ya se están implementando medidas de seguridad en el municipio”, expresó.

El titular de la Guardia Municipal descartó la presencia de cárteles establecidos en el municipio, aunque reconoció que se tiene información sobre narcomenudeo en algunas áreas del ayuntamiento, cuya atención corresponde a instancias federales.

“No tenemos ningún indicio de que haya un cártel constituido en Naucalpan, pero sí tenemos información de venta de narcomenudeo en algunas zonas del municipio, pero es tema de la Federación y es quien tiene que darle el seguimiento”, concluyó.