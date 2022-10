Indaga fiscalía local violencia en escuelas

Aarón, de 13 años, recibió una golpiza en el patio de la Secundaria Técnica número 14, 5 de Mayo, la semana pasada. Su agresor sacó de su mochila un desarmador y le asestó cuatro puñaladas; ahora el joven se encuentra en recuperación y su familia espera que los directivos del plantel actúen, castiguen al responsable, a sus padres, y sobre todo, que un hecho criminal como este no se repita en ningún plantel.

En los últimos dos meses se han hecho del conocimiento público diversos incidentes en escuelas de nivel primaria y secundaria, desde amenazas de bomba o realizar “masacres” tipo Estados Unidos, agresiones, o incluso, de niños que han ingresado armas de fuego a los salones, y por estos hechos la fiscalía capitalina tiene abierta cinco carpetas de investigación.

Al respecto, la socióloga Heidi López San Martín explica que el aumento en las agresiones y la violencia que ejercen niños de primaria o secundaria posiblemente esté relacionado con el regreso a la “normalidad”, luego de la pandemia Covid-19.

“Pueden ser varios factores y se debe analizar cada caso en particular, pero el factor común es que luego de estar encerrados, vigilados por los padres, los niños regresan a sus libertades, sus padres delegan toda responsabilidad a las escuelas y a las influencias de redes sociales, videojuegos e incluso, música y series de narcoviolencia (tienen que ver).

“Hay que recordar que las libertades totales en ocasiones no son la manera de educar. A los jóvenes hay que implementarles ciertas reglas y sobre todo en estos tiempos limitantes, hasta dónde sí y dónde no, qué sí y qué no pueden hacer”, detalla.

En contraparte, Rogelio Pruneda, sicólogo enfocado en el entendimiento de la violencia, dice a que los niños no pueden estar alejados de la realidad.

Ante los hechos donde estudiantes de secundaria han atacado a sus compañeros, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo que se encuentran en coordinación con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, pero que se está buscando que haya más información con la comunidad estudiantil y padres de familia, así como apoyo sicológico: “Hubo una época donde se hacía la revisión de mochilas, y después una recomendación de derechos humanos de que no se revisaran por parte de las autoridades y lo que se hace es que sean los padres y madres de familia quien lo puedan hacer”.

Agregó: “De parte nuestra es el apoyo sicológico si se requiere o de orientación general a padres y madres”.