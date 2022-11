Incluyen otras 6 vialidades con sistema de parquímetros en Ecatepec; vecinos no están conformes

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec incluirá seis vialidades más en el centro del municipio, para que sumen 13, las que cuenten con sistema de parquímetros, que funcionan desde hace dos años en el primer cuadro de la ciudad, lo que según las autoridades locales ha permitido mejorar la movilidad en la zona.

El plan ha provocado molestia entre algunos de los vecinos de la cabecera municipal porque dicen que los cajones que trazaron para que se estacionen los vehículos incluyen espacios que se encuentren frente a su domicilio, por lo que también tendrían que pagar por dejarlos en esos sitios.

José Elías Arias Martínez, encargado de despacho de la Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec, informó que actualmente operan 30 parquímetros en la zona centro del municipio y se instalarán 12 más, que fueron aprobados por los integrantes del cabildo.

“En la primera etapa del programa, que consistió en la colocación de 30 aparatos en 13 vialidades de San Cristóbal, permitió mejorar la movilidad de manera importante en la zona, la cual durante muchos años estuvo colapsada por el desorden que prevalecía en la vía pública”, dijo el funcionario local.

También lee: Adelantan final de Baseball5 en el Zócalo para que no interfiera con marcha del INE

Por esa razón, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron ampliar el programa de reordenamiento vial a otras seis vialidades, lo que incluye la instalación de 12 aparatos de estacionamiento.

Las calles que se suman al programa son avenidas 5 de mayo, Miguel Hidalgo Sur, Benito Juárez Sur, Nicolás Bravo Sur, Agricultura Sur y La Barranca, las cuales contarán con 387 cajones de estacionamiento para automóviles y 28 gratuitos para motocicletas.

Arias Martínez explicó que al igual que en la primera etapa del programa, todos los residentes de estas calles contarán con un tarjetón para que puedan ocupar un cajón frente a sus domicilios de manera gratuita.

“Jueces federales avalaron la legalidad del programa de reordenamiento vial, al fallar a favor del gobierno municipal en las solicitudes de amparo que se han interpuesto a la fecha”, mencionó Arias Martínez.

También lee: Cae banda de gota a gota que operaba en CDMX y Edomex

Residentes de la zona centro de Ecatepec denunciaron que la empresa concesionaria de los parquímetros pretende extenderse y ocupar los espacios afuera de sus viviendas, sin antes ser consultados.

Los vecinos dijeron que no están en contra de los parquímetros y que se regule el tránsito vehicular en la zona centro, pero en lo que no están de acuerdo es en que no respeten sus espacios de estacionamiento.

“No estamos en contra de los parquímetros, pero sí de la forma en cómo lo están manejando. Ahora resulta que vamos a llegar y a tener que pagar por estacionar nuestros vehículos en nuestro propio espacio”, contó uno de los residentes.

Actualmente, los parquímetros, operan de las 08:00 a las 21:00 horas entre semana y hasta las 23:59 horas viernes y sábados, con un cobro máximo de 12 pesos por hora y 3 pesos por fracción a los conductores que utilicen los cajones designados.

También lee: Sheinbaum rechaza que acuerdo con Airbnb impulse la gentrificación de CDMX

Quienes no respetan los lineamientos establecidos son acreedores a la colocación de un inmovilizador y el pago de una sanción económica de 450 pesos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs