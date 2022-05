Inauguran estancia infantil "Campanita" en Álvaro Obregón

En el marco del Día de las Madres, la alcaldía Álvaro Obregón, inauguró la estancia infantil Campanita, en donde reiteró: "este programa les ayuda a que puedan trabajar o seguir estudiando".

"Los discursos de apoyo a las mujeres, cuando no se concretan con acciones, son palabras vacías. Amor que no se refleja en el presupuesto no es amor", destacó la alcaldesa Lía Limón García en la inauguración de la Estancia Infantil "Campanita".

En el marco del Día de las Madres, la alcaldesa reabrió dicha estancia en Álvaro Obregón, en donde reiteró: "este programa les ayuda a que puedan trabajar o seguir estudiando".

"Yo quiero decirle a las mamás que dejan aquí a sus hijos, que van a estar bien y que están en buenas manos. Puedo verlas de frente y verlas a los ojos para decirles que sus hijos están en un buen lugar. Apostarle a los niños es apostarle al futuro de nuestro país", reafirmó la alcaldesa.

La alcaldesa puntualizó: "estoy segura de que vamos a lograr que 2 mil niñas y niños estén en Estancias Infantiles".

