Identifica nueva víctima a acosador en BJ

“Él sabe que no le harán nada y que no habrá castigo”, dijo una joven de 32 años, víctima de un presunto abusador sexual que opera en calles de la alcaldía Benito Juárez, con lo que suman dos ataques bajo el mismo modus operandi en un mes. El primero fue contra una niña de 10 años en la colonia Moderna.

Las operaciones de este sujeto son investigadas por las autoridades capitalinas tras la difusión del video de su primer ataque ocurrido el 12 de agosto. Gracias a este material, otra víctima identificó al sujeto como el mismo que la agredió, pero en la colonia Del Valle.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven, quien prefirió el anonimato por seguridad, expuso que el pasado 19 de julio caminaba sobre Torres Adalid, colonia Del Valle, cuando un sujeto alto, vestido totalmente de azul, limpio y con el celular a la altura del pecho, le preguntó por una calle.

Recordó que el hombre fue amable con ella y le agradeció por la explicación para encontrar una dirección, la víctima continuó su camino sin percatarse que el sujeto comenzó a seguirla.

“Nunca escuché que me siguió, por donde yo estaba caminando había muchos arbustos, entonces terminando esa calle escucho pasos muy fuertes detrás de mí, mi primer instinto fue quitarme, pero cuando volteo, vi al tipo agachándose hacia mí. Pensé que me iba a quitar mi bolsa, me encogí un poco, entonces el tipo se agachó y me dio una nalgada fuerte, me dolió”, contó.

Describió a su agresor como el mismo sujeto que aparece en el video cuando ataca a la menor de edad.

“Él ha de medir 1.80, es delgado, tiene el cabello castaño, no recuerdo los ojos, cuando a mí me pasó él estaba vestido de azul y tenía tenis blancos. Es joven, traía mascarilla azul y en los ojos no se le veían arrugas. Su mirada era como de odio, enojo”, narró.