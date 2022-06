Huelga de trabajadores en 26 prepas del IEMS en CDMX es ilegal, afirma Rosaura Ruiz Gutiérrez

La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que es ilegal la huelga que estalló el 8 de junio, por parte de docentes y trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), porque “una minoría votó”.

“No es legal, porque una minoría votó. Cuando una minoría vota por una huelga, no es correcto. Yo he estado en la situación cuando como estudiante, profesora, donde si no se gana la votación de huelga, no hay huelga; la democracia es fundamental en estos casos y si la mayoría está de acuerdo, pues se cierra, pero de ninguna manera es aceptable esa falta de democracia, donde un grupo por intereses, de no se que tipo, deciden cerrar en contra de la mayoría”, acotó.

En entrevista después de la inauguración del PILARES en Benito Juárez , la funcionaria capitalina informó que será la Junta de Conciliación y Arbitraje quién determine si es legal o no. “Quisiera aclarar (…) fue una minoría los que votaron por la huelga”, expuso.

Dijo que además del aislamiento que los jóvenes padecieron por la pandemia de Covid19, ahora retornan a clases en línea, por el cierre de planteles. “Es importantísimo que continúen de forma presencial, porque como muchos profesores no estuvieron de acuerdo en declararse en huelga, están dando clases en línea, pero son complementarias no suficientes. Urge que se levante”, apuntó.

Explicó que es un derecho, sin embargo, “hay formas y momentos”.

Refirió que votaron más de mil profesores y solo 234 aprobaron suspender actividades. “Quiero mandar un mensaje de responsabilidad a los compañeros, a los profesores del IEMS, que también ellos revisen la votación, porque la mayoría se opuso y sin embargo, se cerraron las escuelas, lo cual es muy grave”, apuntó.

Apuntó que la huelga estalló debido a que no aceptaron la propuesta de un incremento de 3.5 % al salario, ya que piden el doble. “Hay una política salarial nacional y todas las institución de educación aprobó ese aumento y nosotros estamos siguiendo la política educativa nacional”, subrayó.

En riesgo 8 mil alumnos de no obtener certificado de bachillerato

La Secretaria remarcó, incluso, que un estimado de 8 mil alumnos que van en el último semestre, no podrán terminar su bachillerato.



“Por el sistema de que se termina los estudios del IEMS, los jóvenes hacen un trabajo final que es muy importante en la concepción educativa, lo estaban haciendo y lo interrumpen y no podrían terminar su bachillerato, esto los perjudica porque no pueden aspirar a entrar a una universidad cuando convoque la UNAM, o la propia Rosario Castellanos, porque no tienen sus diplomas, sí es delicado el punto”, afirmó.



