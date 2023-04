Hoy no circula: Qué autos no pueden transitar en la CDMX este miércoles 5 de abril El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula, el cual será informado por la CAME

La verificación es un procedimiento que evalúa periódicamente la combustión de los automóviles para determinar los niveles de contaminación y de emisión. Foto: Samyra Sosa. EL UNIVERSAL