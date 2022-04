Hoy No circula: Estos autos son los que no circulan este sábado 30 de abril

En este Día del Niño, el Hoy no Circula sabatino aplica para todos los automóviles con holograma 2 y foráneos, mientras que las unidades con holograma 1, 0 y doble 0 quedan exentos, sin importar la terminación de la placa.

Recuerda que el programaque se aplica tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en 18 municipios selectos del Estado de México.

Los 18 municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula sabatino son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Lee también: ¿Qué dice el lenguaje corporal del taxista que tomó última foto a Debanhi?

Si el mes tiene 5 sábados, ¿Cómo funciona la restricción sabatina?

Si el mes tiene un quinto sábado, ese día la restricción alcanza a los autos a combustión con holograma 2, foráneos y con permisos. Cualquier otro tipo de carro, incluidos aquellos que poseen holograma 1, quedan exentos.

¿Además del sábado, el domingo está incluido dentro del Programa?

No, no existe un Hoy No Circula domingo. El día domingo esta excluido de todo tipo de restricción. El único día del fin de semana incluido dentro del programa es el día sábado.

cls