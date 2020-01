Hasta $3 mil pedían ‘coyotes’ por reemplacar

Tlalnepantla, Méx.—Hasta 3 mil pesos pedían “coyotes” o gestores a automovilistas por tramitar cambio de placas en municipios del Valle de México, en el cierre del periodo de reemplacamiento para modelos 2013 y anteriores, cuyo plazo venció el 31 de diciembre y que no tuvo prórroga.

“Entré en pánico al darme cuenta que dejé pasar el tiempo para cambiar las placas de mi auto modelo 2013, por lo que pensé en un gestor”, relató Alberto.

El 17 de diciembre, el “coyote” incluso accedió a hacerle un descuento, mil 800 pesos, para que se animara. “Fue entonces cuando me acerqué a una oficina de la Secretaría de Finanzas en Naucalpan y ahí me orientaron. Logré una cita de forma fácil, todo fue rapidísimo y alcancé un descuento de 25%, por lo que no pagué más de 400 pesos, me ahorré lo que pedía el ´coyote’”, cuenta.