El abogado representante de los vecinos desalojados en agosto pasado del predio ubicado en República de Cuba 11, alcaldía Cuauhtémoc, Arturo Aparicio, informó que se encontraron nuevas irregularidades en el caso, en las que la jueza que emitió la orden de desalojo, el actuario que lo llevó a cabo y la supuesta vendedora se encuentran implicados.

Entre ellas se destacan irregularidades en los contratos de compra-venta presentados para la orden y la supuesta firma de una persona ya fallecida.

El litigante afirmó que estas pruebas vienen asentadas en la copia del expediente 2059/2024 a cargo del Juzgado 54 de lo Civil de la Ciudad de México, a la cual tuvo acceso este lunes.

En conferencia, el litigante señaló que la jueza interina del Juzgado 54 de lo Civil, Estela Morales Rodríguez, ordenó el desalojo hace casi tres meses sin contar con escrituras de propiedad en regla.