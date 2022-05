Hallan cuerpo de hombre semi calcinado en bote de basura de su casa en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.- El cuerpo de un hombre fue encontrado semi calcinado dentro de un bote de basura en el patio de su casa en Bosques del Lago, por lo que autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron hoy que mantienen una investigación a fin de dar con los responsables de este homicidio.

Policías de investigación y peritos en criminalística, acudieron a una casa en Bosques del Lago luego de recibir el reporte del hallazgo de la víctima de 59 años de edad, fue identificada por sus familiares, por algunos tatuajes; estaba solo en una residencia.

En “las primeras investigaciones; sin embargo, no fueron localizados indicios de índole criminalístico”. En la casa no se encontraron huellas de saqueo, aunque en el lugar no estaba un vehículo que pertenecía a la víctima, indicaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

“El cuerpo de la persona localizada sin vida, fue entregado a sus familiares el sábado pasado, luego de realizar diversos dictámenes para confirmar su identidad y determinar las probables causas de su muerte”, indicaron voceros de la Fiscalía.



