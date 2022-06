Gobierno de la CDMX retoma diálogo con transportistas sobre aumento al pasaje

El Gobierno de la Ciudad de México retomará el diálogo este lunes con los transportistas que han solicitado el incremento al precio del pasaje, y pondrá sobre la mesa a discusión 15 puntos para mejorar el servicio y las cuales deberán cumplir para la regularización.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que la administración local se ha conducido con veracidad y han dado la información correcta a la opinión pública y que se encuentran al diálogo con los transportistas.

“Queremos poner en las mesas de trabajo el tema del servicio del transporte para nosotros es fundamental un conjunto de temas y puntos que hemos documentado”, y aclaró que hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre un posible incremento al pasaje del transporte.

Las medidas que han solicitado y no han cumplido son: Uniforme (incumplido); Participación en procesos de regularización (cumplido en su mayoría por organizaciones que no están agrupadas en la FAT que hoy se moviliza); Incorporación al IMSS (incumplido por transportistas: no difundieron y obstaculizaron); Seguros incorporados a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (parcialmente cumplido a partir de sanciones, menor cumplimiento de organizaciones agrupadas en la FAT).

Cromática correcta (cumplimiento solo de la mayoría de Corredores); No tener acompañantes (incumplido); No tener vidrios polarizados y buenas condiciones fisico-mecánicas (cumplidoparcialmente); Contar con conductores aptos (incumplido); Manejo prudente y velocidad moderada (incumplido pese a sanciones).

Respecto a las declaraciones de los integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), para que la Contraloría General y el Congreso local realice una auditoría al programa del Bono del Combustible, el cual se entrega desde el 2020, ya que acusaron que no ha sido entregado a todos los concesionarios, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, recordó que el programa va acompañado por un programa de regularización por lo que en aquellos casos que no se entregó no entraron a ese proceso.

“Estamos hablando que son menos porque reconocen que se han entregado más de 17 mil 300 bonos que es básicamente la totalidad que se ha documentado del parque vehicular en operación, si es que ellos tienen alguna discrepancia está abierta en Semovi para aclararlo”.

Mientras tanto, Martí Batres aseguró que ni la Jefa de Gobierno, ni el Gobierno local, ha dado información equivocada sobre los Bonos del Combustible, además que el programa es público por lo que se pueden revisar el padrón.

“Es un programa público que además es auditado, para poner las cosas completamente claras, por lo que no hay falsedad alguna en la información que ha dado el Gobierno de la Ciudad”, señaló el funcionario.

