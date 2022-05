Gobierno de la CDMX ha invertido más de 64 mdp en retiro de espectaculares

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que han retirado 108 espectaculares en lo que va de su administración y que les cuesta 600 mil pesos hacerlo, es decir, que han gastado 64 millones 800 mil pesos.

En compañía del secretario de Gobierno, Martí Batres, y el Secretario de Desarrollo y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez, Sheinbaum explicó que con la iniciativa de Ley de Publicidad Exterior, la cual fue entregada el día de ayer al Congreso de la Ciudad de México, buscan retirar de la capital cerca de mil espectaculares.

“El objetivo es que ya no haya más espectaculares en la Ciudad, y el segundo es que damos un plazo de un año improrrogable para que retiren todos los espectaculares. Los unipolares se regulan, y todos los espectaculares de azoteas se retiran, que les cuesta mucho dinero al Gobierno, se hace junto con las empresas, 108 retirados de azoteas y alrededor de 600 mil cada uno”.

Sheinbaum pidió a las empresas su cooperación para ya no colocar estos espectaculares, ya que no son legales y son inseguros; aclaró que el Gobierno no tiene suficientes recursos para retirar todos, y que la iniciativa es un acuerdo con las empresas.



