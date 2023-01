Fiscalía capitalina resguarda “La Polar” y se esperan más órdenes de aprehensión: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el restaurante La Polar, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, se encuentra resguardado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Detalló que tras el asesinato de un hombre se encuentra una carpeta de investigación abierta para otras órdenes de aprehensión, mientras tanto hay un detenido.

"Está evidentemente mal, está asegurado el inmueble, hay un detenido y está abierta la carpeta de investigación para otras órdenes de aprehensión", mencionó en entrevista tras la entrega de tarjetas de la Pensión de Adultos Mayores.

Claudia Sheinbaum detalló que la Fiscalía capitalina se ha puesto en contacto con los familiares mediante la Atención a Víctimas, pero que, si es el caso, se estarían comunicando directamente con ellos.

"Siempre vamos a estar en contacto con las víctimas", aseguró la mandataria capitalina.

Ayer, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde esté domingo fue asesinado un hombre.

En ese sentido, personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.

“Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, dijo la alcaldesa Sandra Cuevas en un video en redes sociales.



