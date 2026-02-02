Durante este año 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) perseguirá principalmente 23 delitos, entre ellos, incluyó a farderos, las amenazas, el fraude, lesiones dolosas y muertes violentas.

Ayer la FGJ envió al Congreso capitalino el Plan de Política Criminal 2026, que tiene el Programa de Persecución Penal, el cual fija una metodología de análisis criminal orientada a explicar el funcionamiento de delitos prioritarios, incorporando variables operativas o procesales.

Este enfoque, de acuerdo con la Fiscalía, permite superar una lógica reactiva y fragmentada, y avanzar hacia una persecución penal más estratégica, basada en la evidencia, que oriente la selección de casos, la definición de líneas de investigación así como el uso focalizado de los recursos institucionales.

Los 23 delitos prioritarios son: desaparición de personas, secuestro y secuestro exprés, muertes violentas, lesiones dolosas, posesión y venta de drogas, extorsión, despojo, robo a transeúnte o pasajero, robo de vehículos y autopartes, robo a casa habitación, robo a negocio, y trata de personas.

Asimismo, también se perseguirá primordialmente el delito de violación, delitos de violencia sexual, violencia familiar, delitos contra niñas, niños y adolescentes, amenazas, tránsito vehicular, delitos contra el medio ambiente y los animales, corrupción, farderos, fraude procesal y falsedad de declaraciones, y fraude y abuso de confianza.

El documento detalla que si bien el número de carpetas de investigación por farderos o “robo hormiga” ha bajado, la atención de este fenómeno requiere una respuesta institucional orientada a identificar los contextos en los que se cometen estas conductas, distinguir su gravedad y alcance, y conducir la investigación conforme con el impacto social y económico de cada caso.

De igual forma, se precisa que la extorsión creció en más de 250% tras las redefinición de este delito que hizo el Congreso de la Ciudad en diciembre de 2024. “El análisis del comportamiento de la extorsión indica cambios en los métodos utilizados, destacando una mayor presencia de la extorsión virtual, lo que representa 76.5% del total de extorsiones en 2025”.

De igual forma, este año se incorporará la figura del médico investigador para analizar de mejor manera los casos de muertes violentas de mujeres.

