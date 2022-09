Fiestas Patrias: Gerardo Ortiz y Edwin Luna se presentarán en la Cuauhtémoc este 15 de septiembre 

Con motivo de las fiestas patrias, la alcaldía de Cuauhtémoc anunció que este 15 de septiembre se presentará el cantante Gerardo Ortiz, así como Edwin Luna de la Trakalosa de Monterrey.

Con un llamado de que estas fiestas se celebren en familia, la demarcación, a cargo de Sandra Cuevas, también anunció que se presentará el músico colombiano Alberto Barrios, Jorge Carmona conocido como "La Voz de Tepito" y Aurelio Pedraza y su Acordeón Sabanero.

En entrevista, la alcaldesa de Cuauhtémoc informó que las actividades musicales comenzarán a las 17:30 horas y tienen previsto una asistencia de por lo menos 15 mil personas de la demarcación y de otras alcaldías.

No se podrá ingresar bebidas alcohólicas

Dijo que hasta el momento no se contempla que haya ley seca en las 33 colonias de la demarcación, pero aclaró que al interior de la explanada no se podrá ingresar bebidas alcohólicas.

"Es un evento familiar, yo soy enemiga del alcohol, no me gustan las drogas y no me gusta la gente desordenada, es totalmente familiar, (...) ya no quiero decir (si habrá ley seca) sino al rato va a salir la Jefa de Gobierno: "ella es un gobierno local y no le corresponde decir sí o no, pero por lo menos en la alcaldía Cuauhtémoc no se toma en la explanada de la demarcación", añadió que estará en coordinación para operativos para chelerias.

Añadió que en la explanada se colocará una romería para niños y niñas, tal como se realizan en diciembre, además que los mercados públicos se organizaron para regalar comida.

"Muchos comerciantes van a estar dando comida mexicana, van a entregarse más de 15 mil tostadas de pata, tinga, pozole así que aquí pueden venir y todo va a hacer totalmente gratuitos los alimentos que no corren por parte de la alcaldía sino de los comerciantes", comentó.

Denuncian falta de mantemiento en Pperímetro del Monumento a la Revolución

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció que al perímetro del Monumento a la Revolución no se le ha dado mantenimiento ya que hay baches, losetas en mal estado, falta de bolardos, luminarias, y rejillas descubiertas.

"No podemos intervenir porque no es una vía secundaria sino es una vía primaria y además es un monumento que lo tiene como responsabilidad el Gobierno de la Ciudad de México, y aunque hemos tratado de arreglar algo el gobierno de Claudia Sheinbaum se nos viene encima, vienen denuncias y ataques y no pude seguir así", dijo en entrevista a un costado del Monumento a la Revolución.

Por lo anterior, Sandra Cuevas exigió a la Jefa de Gobierno que atienda los monumentos históricos, y que no los desatiende como el Metro, ya que son parte del patrimonio del país.

"Tenemos 49 borlados afectados, afectaciones en 8 rejillas y 2 cajas de válvulas, y afectaciones en 6 arriates muy largos y en las losetas, hay 57 piezas que están dañadas. Asimismo, hay nueve baches, muy grandes, tuvimos que cubrir uno, pero por taparlo nos llegaron mil denuncias (solicitudes de información) sobre quién había dado autorización, ni lo hacen y no permiten que lo hagamos".

Añadió que el 30% de las luminarias en el Monumento a la Revolución no funcionan.

En ese sentido, la alcaldesa comentó que la demarcación la recibieron con cerca de 16 mil baches y han tapado cerca de 12 mil, pero que los trabajos de el Sistema de Aguas, Pemex, CFE han generado más de 4 mil nuevos baches.

"Están mandando a Pemex y Sacmex, pero dejan unos hoyos terribles. Recibí a la alcaldía con 16 mil baches y ahora hay que sumarle las afectaciones que deja también CFE. (...)

Si estamos trabajando, sin embargo, parece que es algo que lo hacen a propósito y estás afectaciones si vienen turistas y vecinos y vecinas no dicen que es la Jefa de Gobierno sino la alcaldía Cuauhtémoc", mencionó.

