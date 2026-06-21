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La madrugada de ayer se registraron dos hechos violentos en la Ciudad de México que dejaron cinco muertos y seis detenidos.
En un bar ubicado en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc, un hombre fue asesinado a tiros. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la víctima fue atacada de manera directa con arma de fuego afuera del establecimiento ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, tras lo cual corrió a refugiarse al interior del negocio, donde perdió la vida.
Los agentes ubicaron que los sospechosos huyeron en un auto gris, pero regresaron al lugar seguidos de una camioneta azul y un sujeto en una motoneta, por lo que al abordarlos y tras una revisión les hallaron 1.5 kilos de marihuana y un arma de fuego.
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Además, una presunta riña dentro de un bar ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón dejó cuatro muertos y dos personas detenidas, una de ellas fue llevada a un hospital por lesiones.
Datos de la SSC indican que varias personas comenzaron a discutir dentro del establecimiento ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco. Un sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.
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