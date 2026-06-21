La madrugada de ayer se registraron dos hechos violentos en la Ciudad de México que dejaron cinco muertos y seis detenidos.

En un bar ubicado en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc, un hombre fue asesinado a tiros. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la víctima fue atacada de manera directa con arma de fuego afuera del establecimiento ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, tras lo cual corrió a refugiarse al interior del negocio, donde perdió la vida.

Los agentes ubicaron que los sospechosos huyeron en un auto gris, pero regresaron al lugar seguidos de una camioneta azul y un sujeto en una motoneta, por lo que al abordarlos y tras una revisión les hallaron 1.5 kilos de marihuana y un arma de fuego.

Lee también Asesinan a balazos a un hombre en Plaza Garibaldi; hay cuatro detenidos

Además, una presunta riña dentro de un bar ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón dejó cuatro muertos y dos personas detenidas, una de ellas fue llevada a un hospital por lesiones.

Datos de la SSC indican que varias personas comenzaron a discutir dentro del establecimiento ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco. Un sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.