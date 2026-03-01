Naucalpan, Méx.— El municipio de Naucalpan acumuló ocho víctimas de homicidio doloso entre el 1 y el 25 de febrero. En uno de los casos, los restos fueron localizados envueltos en una tela oscura.

Estos homicidios, de acuerdo con el comisario de la Guardia Municipal, Carlos Quezada Román, están vinculados a la delincuencia organizada, desde los llamados préstamos de gota a gota, hasta el narcomenudeo.

Fue el 3 de febrero cuando las autoridades recibieron el primer reporte del mes relacionado al atentado contra dos hombres.

Las víctimas, padre e hijo, se encontraban a las afueras de una vinatería en la colonia Valle Dorado, cuando sujetos en motocicleta les dispararon.

En menos de 24 horas, la mañana del 4 de febrero, un hombre fue asesinado en la colonia Olimpiada 68. El cuerpo de la víctima quedó tendida sobre el asfalto donde se pudo observar la presencia de más de 10 casquillos que fueron contabilizados por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Dos días después, el 6 de febrero, los restos de un hombre fueron localizados envueltos en una tela negra, en avenida Cipreses.

En el marco de estos homicidios, el mismo 6 de febrero, el gobierno municipal en coordinación con autoridades estatales y federales implementaron el Operativo Fuerza de Reacción Naucalpan, con la participación de más de 100 elementos, entre miembros de la Guardia Municipal, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El objetivo del operativo, apuntaron las autoridades a través de un comunicado, “es fortalecer las acciones de combate a los homicidios y al robo de vehículo en el municipio, mediante operativos estratégicos y presencia permanente en puntos prioritarios”.

Sin embargo, los hechos de violencia continuaron. El 11 de febrero, un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras un ataque directo con arma de fuego en la colonia San José de los Leones.

El hecho ocurrió en la calle Mirador San José, esquina con la calle Jerez, donde la víctima quedó tendida a un costado de un vehículo tipo combi, en la vía pública, tras intentar huir de sus agresores.

El 24 de febrero, dos jóvenes fueron localizados sin vida en la calle Los Arcos, Camino a los Cipreses.

Las autoridades dieron a conocer en un comunicado que “los hechos se encuentran vinculados a actividades relacionadas en el consumo y comercialización de estupefacientes”.

De acuerdo con cifras de la fiscalía mexiquense, presentadas por el comisario de la Guardia Municipal, del 1 de enero al 25 de febrero en Naucalpan se registraron ocho eventos con 11 víctimas de homicidio doloso.

“Se están tomando las acciones necesarias en Naucalpan. Lo que sí les puedo asegurar es que los crímenes que se suscitaron en días pasados tienen que ver con delincuencia organizada”, declaró Carlos Quezada Román.

La mañana de este sábado, dos hombres, padre e hijo, fueron asesinados por hombres a bordo de una motocicleta en la zona comercial de la colonia Nuevo Molinito.

“De acuerdo con información preliminar derivada de trabajos de inteligencia, antecedentes en el lugar y denuncias vecinales, ambas personas estarían relacionadas con actividades vinculadas a un punto de comercialización de estupefacientes que operaba en la zona”, indicó la autoridad local.