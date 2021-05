Familias se vuelven a quedar sin leche Liconsa

Ecatepec, Méx.— Por segundo día consecutivo continuó el desabasto de leche Liconsa en municipios metropolitanos del Valle de México, debido a problemas para el transporte del producto a los puntos de venta, lo que ha afectado a los beneficiarios del programa federal que han dejado de consumir el lácteo o han tenido que comprar el de las marcas comerciales, cuyo costo es de entre 22 a 23 pesos.

Encargados de establecimientos donde se comercializa la leche Liconsa dijeron que este martes les llegó sólo 40% del producto, pero en algunas comunidades de la zona nororiente los expendios no abrieron porque no les surtieron.

Elizabeth acude todos los martes, miércoles y sábados a una lechería del centro de Ecatepec, donde recibe 12 litros de leche.

El 29 de abril fue el último día que le vendieron los cuatro litros que le corresponden. Dos bolsas con dos litros cada una es lo que le permiten llevarse cada vez que va al negocio, pero esta vez sólo le vendieron una bolsa.

“Llegué antes de las siete de la mañana a la lechería y los encargados me dijeron que sólo me venderían la mitad porque no tenían mucha leche porque no les habían surtido todo el pedido, sólo me llevé dos litros; a ver si la próxima vez ya me venden los cuatro que siempre compro”, contó.

“Ustedes también hagan presión, reclamen al gobierno federal, sólo les vamos a dar una bolsa para que todos alcancen”, les dijo uno de los encargados del local a los consumidores.

La mayoría de los clientes se quejaron de la falta del producto lácteo en los últimos dos días.

“No sabemos las causas, según no hay transporte, leche sí hay, es una necesidad diaria de la gente que somos de bajos recursos, esperemos que mañana [hoy] o en adelante contemos con el servicio que sí nos hace falta”, reclamó Antonio Reyes, otro de los vecinos.

Otros beneficiarios del programa federal no alcanzaron ni un litro porque se acabó, en algunos casos, en un par de horas.

“Pues se acabó y ya no hay, ya no hay leche, nos dijeron que porque mandan poca, es lo que dicen las personas que la están entregando, que llega muy poca y así que no alcanzamos”, lamentó Juana Galicia.

“Las personas como yo que somos de la tercera edad, pues necesitamos la leche para tomarnos los medicamentos también, y pues hay muchas personas que no son de la tercera edad, pero tienen niños y pues no tienen mucho recurso para comprar”, comentó Gloria García, residente de Ecatepec.

Comunicación Social de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó el lunes que el desabasto es porque concluyó el contrato de la empresa transportadora.