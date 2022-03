Familiares de presos denuncian represalias tras señalar malas condiciones de cárceles de Edomex

Toluca, Méx.- Tras señalar ante los diputados del Congreso mexiquense abusos de autoridad, corrupción y cobro de cuotas en las cárceles mexiquenses, integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad denunciaron “represalias”, pues trasladaron a penales federales de otras entidades a sus familiares.

Los familiares de presos en cárceles mexiquenses explicaron que la semana pasada participaron en un foro con legisladores mexiquenses, donde presentaron un informe sobre las condiciones de las prisiones estatales y en el que dieron a conocer, entre otros datos, que hay hacinamiento en las celdas, falta de agua potable, alimento, además de cobros para mantener seguros a los prisioneros, pero que tras la denuncia de los colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad, se registró el traslado de Miguel Ángel Juárez Peña, quien fue sentenciado por el delito de homicidio y se encontraba internado en Barrientos, hacia un penal federal en Veracruz.

Su hija, Claudia Juárez, informó en entrevista que hasta el momento no les han informado a los familiares las razones del traslado, que además, ocurrió bajo engaños porque al señor lo sacaron de su celda por la madrugada bajo el pretexto de que tendría que presentarse en el locutorio, pero le impidieron llevar papel y pluma, tampoco llevaron a su hijo, pese a que son las mismas causas. “Al llegar al lugar, le informaron que se iría a Veracruz, pero no nos avisaron, no he podido hablar con él, por esta razón mi hermana se enfermó de los nervios y ni mi hermano podía saber el paradero de mi papá”, relató.

Dijo que no cuenta con los recursos para trasladarse a esa entidad, además que su papá ingresó los documentos para ser beneficiario de la ley de amnistía estatal, aunque hasta ahora tiene un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, sigue detenido por ser un delito de alto impacto por el que fue acusado.

Es por ello, que integrantes de la organización se manifestaron frente a la palacio de gobierno mexiquense con silbatos y algunos lograron irrumpir en el palacio de gobierno, pues tomaron por sorpresa a los policías estatales que resguardan el inmueble, quienes se apresuraron a colocar las vallas que impiden el paso, aún así al menos cuatro mujeres, con sus hijos lograron violar la seguridad y llegar hasta la puerta principal del edificio.



